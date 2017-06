Podemos cree que Cifuentes tiene "motivos para estar nerviosa" porque lleva varias semanas "apuntalada por la UCO"

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha considerado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene "muchos motivos para estar muy nerviosa" porque lleva varias semanas "apuntalada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO)".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios a su entrada en la Asamblea de Madrid preguntada por si Cifuentes debe estar nerviosa ante las declaraciones que podría hacer tras su salida de prisión el exconsejero autonómico y presunto cabecilla de la trama 'Púnica'.

La portavoz de la formación morada ha dicho que "nunca" ha conocido a ningún responsable de la comisión de delitos que diga que es culpable. "Puede decir lo que estime oportuno. Lo importante son los muy sólidos indicios que ya constan en los sumarios y que han llevado al juez a mandar a esta persona a prisión", ha remarcado.

A su juicio, lo importante son otro tipo de testificales como la del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ha dicho que " es cierto que hay empresarios que han financiado al PP por Fundescam por el enorme cariño que tenían al PP que se acentuaba en campaña", en relación a una grabación adelantada por la Cadena Ser.

"Ese tipo de declaraciones son indicios muy sólidos de que el PP ha funcionado como organización criminal que se estableció en las instituciones para saquearlas", ha sostenido.

La portavoz ha indicado que Cifuentes demostró el otro día que está "sumamente nerviosa" ya que "no fue capaz de subirse al atril a defender su gestión y llegó a abandonar el hemiciclo porque la situación le superó completamente quedando en espantoso ridículo".

"Tiene muchos motivos para estar muy nerviosa. Hace varias semanas que esta apuntalada por un informe de la UCO y por mucho que diga que el juez ha dicho que no hay responsabilidad penal hacia ella lo único que cuenta es que con Cifuentes no hay ninguna resolución judicial válida en derecho que diga que no tiene responsabilidad penal", ha afirmado.

Ruiz-Huerta ha continuado diciendo que hay "consejeros y miembros de su Grupo contra las cuerdas y en aprietos judiciales" y ha afeado a la popular que no pare de decir que el tiempo de los corruptos ha terminado porque "cada semana que pasa" están viendo que "no es verdad" y que ella misma "sabía muchas más cosas que las que dice" y que había participado en este tipo de actos de corrupción del PP.