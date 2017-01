Podemos exige aclarar si hay policías "haciendo la guerra entre sí" para implicar al Rey Juan Carlos

Etiquetas

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha exigido este martes que se aclaren las "extraordinariamente graves" informaciones que señalan que podría haber diferentes cuerpos de seguridad "haciendo la guerra entre sí" para implicar al Rey Juan Carlos en las causas que se siguen contra la familia de Jordi Pujol y que apuntan a que el ex jefe del Estado podía tener una cuenta vinculada a la trama 'Gürtel'.

En una rueda de prensa en el Cámara Baja, Errejón ha comentado que, a juzgar por esas noticias, la información relativa al Rey emérito partiría "de un supuesto enfrentamiento entre diferentes cuerpos de seguridad que se estarían haciendo la guerra entre sí".

Eso, ha advertido, sería "enormemente peligroso" porque significaría que la seguridad jurídica de los españoles no está garantizada. En este punto, ha hecho hincapié en que este tipo de asuntos ponen de manifiesto que hay que constituir ya la comisión de investigación destinada a aclarar si se usaron medios del Ministerio del Interior contra la oposición durante la etapa en la que estuvo dirigido por Jorge Fernández Díaz.

En este contexto, ha pedido en especial al PP y a Ciudadanos que dejen de aunar esfuerzos para que esa comisión se dilate en el tiempo hasta que el exministro se recupere de la enfermedad hepática que padece.

Además, Errejón ha comentado que es grave que surjan informaciones que implican al ex jefe del Estado. "Esto no se salda con un 'me he equivocado, disculpen'", ha dicho, incidiendo en que si esto se confirma, el padre del Rey Felipe debería "ser juzgado como si el implicado se apellidase Fernández o García" y con independencia de que haya ocupado la Zarzuela.