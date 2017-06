Podemos dice que "indiscutiblemente" va a tomar alguna medida contra la presidenta de la Asamblea

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha avisado de que "indiscutiblemente" van a tomar alguna medida contra la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, tras su papel en el debate de la moción de investidura.

En una entrevista con Europa Press, Ruiz-Huerta ha acusado a Adrados de interpretar el Reglamento "con absoluta arbitrariedad e incluso podría llegar a estudiarse si no dictando resoluciones o tomando resoluciones contrarias a la ley o al sentido de la ley a sabiendas de que eso es así".

"Que cada cual vaya a Google y ponga esas palabras a ver qué resultado del código penal le sale", ha agregado Ruiz-Huerta, quien ha avanzado que "indiscutiblemente" van a tomar alguna medida contra la presidenta, que decidirán en la próxima reunión de grupo.

"No es la primera vez que la vemos actuar de esta manera, desde el principio de la legislatura hemos denunciado su manera de moderar los debates y de interpretar el Reglamento completamente arbitraria", ha apuntado Ruiz-Huerta, quien ha considerado que lo que pasó en el debate de la moción "traspasa cualquier límite".

Los tres representantes de la oposición en la Mesa de la Asamblea llegaron a levantarse cuando empezaron a intervenir sucesivamente todos los consejeros. El capítulo del Reglamento que regula la moción de censura no refleja turno de intervención para el Gobierno en el debate, pero Adrados interpreta que los miembros del Gobierno tienen potestad de intervenir en cualquier momento que lo soliciten, acogiéndose al artículo 113.

No obstante, ese mismo artículo precisa que lo que establece sobre ordenación de los debates "se entenderá de aplicación si no hubiera precepto específico regulador de un debate en particular", que a juicio de la oposición no es el caso de la moción de censura.