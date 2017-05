El alcalde de Porcuna (Jaén) pide en el juzgado la suspensión cautelar del congreso provincial

Etiquetas

La candidatura del alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, a la presidencia provincial del PP ha presentado una demanda judicial en la que solicita como medida cautelar la suspensión del congreso previsto el próximo domingo ante "las pocas garantías" para que desarrolle de forma limpia dados los "incumplimientos" e "irregularidades" que se vienen dando en este proceso.

Así lo han indicado este martes a Europa Press fuentes del equipo que encabeza el regidor porcunense, desde el que han hecho hincapié en que la demanda "no se dirige contra el PP" y va "contra quienes son responsables de un proceso que no es justo ni reúne garantías de los derechos fundamentales para concurrir en libertad e igualdad" de condiciones.

"En ningún momento va contra el PP, del que también formamos parte, sino contra quienes creemos que han propiciado que este proceso congresual sea irregular: Javier Calvente, como presidente de la comisión organizadora (COC), y el presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya, que desde el minuto uno, en la junta directiva en la que se convocó, da pie que a ello y consiente y promueve que no sea limpio", han indicado las referidas fuentes.

Han agregado que la demanda se interpuso "por prevención" a finales de la semana pasada en el juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital, si bien no se ha hecho público a la espera del pronunciamiento del Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP-A y la posible aplicación por parte de la comisión organizadora del congreso jiennense.

Sin embargo, y una vez que esta última ha rechazado el requerimiento del órgano regional para que las candidaturas --la segunda en liza es la del alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena-- puedan acceder al listado de compromisarios, se sigue adelante y este miércoles las partes están llamadas a una vista en el juzgado.

En la demanda se recogen "las irregularidades e incumplimientos" que, a juicio de la candidatura de Moreno, "hacen que no sean un congreso limpio" y "se pide como medida cautelar que se suspenda el congreso ante la poca garantía que hay".

El propio alcalde de Porcuna apuntó hace una semana que el cónclave del 21 de mayo no se iba a celebrar al menos con ellos "si no va limpio" y mostró su disposición a llegar a los tribunales para garantizar que se celebre con todas las garantías para todas las partes, algo que, en su opinión, no está ocurriendo en su caso.

De hecho, tras conocer el pronunciamiento del Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP-A, su equipo solicitó este lunes formalmente la dimisión del presidente de COC del XII congreso provincial del PP por considerar que se han estado vulnerando "derechos fundamentales" de este candidato en su aspiración a la presidencia del partido.

Dio así un paso más después de que hayan venido cuestionando la imparcialidad de Calvente, al estar "actuando como le dice José Enrique Fernández de Moya", el todavía presidente del PP jiennense, que no ha podido optar a la reelección al aplicársele la incompatibilidad por su condición de secretario de Estado de Hacienda y que, desde entonces, ha expresado su respaldo a Juan Diego Requena.