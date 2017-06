El alcalde de Porcuna: "Ni la dirección regional ni Requena deben dar lugar a que un juez ponga orden" en el PP

Etiquetas

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, ha considerado que "ni la dirección regional --del PP-A-- ni Juan Diego Requena (presidente provincial del partido) deben de dar lugar a que un juez ponga orden" en la formación. A su juicio, ambos "tienen en las manos" solucionar la situación generada tras el reciente congreso y evitar que "confrontación" y "animadversión", "ejecutando su propia resolución" en el primer caso, o convocando un cónclave extraordinario con "una votación limpia".

Así lo ha indicado este viernes en una comparecencia sobre la demanda civil que han presentado pidiendo la nulidad del congreso y para restituir sus "derechos fundamentales". "No nos quedaba otro remedio. Supone un gran dolor para nosotros tener que presentar una demanda ante el Partido Popular, un partido al que pertenecemos hace muchos años, pero no nos han dejado otra alternativa", ha asegurado.

En este sentido, Moreno ha aludido a las "repetidas" peticiones para que se pronuncie el Comité de Derechos y Garantías del PP-A, ante el que también han impugnado el cónclave, "y no lo hace" y, además, que lo haga "para ejecutar su propia resolución, que expresa la verdadero fraude que se ha cometido" en este proceso.

A su juicio, "son muchas leyes las que se han infringido por los dirigentes de este congreso": con el expresidente del PP jiennense, José Enrique Fernández de Moya, como "autor intelectual" tras no poder presentarse por incompatibilidad con su cargo de secretario de Estado de Hacienda, y el presidente de la comisión organizadora (COC), Javier Calvente, como "autor material", ambos "arropados" por este órgano que los ha dejado "como víctimas por indefensión".

Entre otras, se ha referido al artículo 6 de la Constitución, que "establece los procesos limpios de la democracia interna en los partidos"; la Ley de Partidos, que en el artículo 8 fija "también la democracia interna" y el derecho de los candidatos "a toda la información"; o al artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, según el cual "cuando alguien se afilia a un partido está cediendo y consintiendo sus datos para ser electo o elegido", de manera que "esconderse detrás de una Ley de Protección de Datos" para no facilitarlos "es un fraude más".

"BASE LEGAL MUY AMPLIA"

El alcalde porcunense ha expresado su confianza en que la justicia les "va a dar la razón" porque "hay suficientes elementos de prueba" y existe "una base legal y una línea jurisprudencial muy amplia para ello", punto en el que ha hablado de precedentes de congresos suspendidos en Gijón o Lanzarote.

"Comprendo que para los jueces es muy difícil tomar decisiones políticas y anular un congreso que obedece a una provincia de Jaén, pero creo que cuando estudie y vea los elementos de prueba y la propia resolución del Comité de Derechos y Garantías, órgano máximo de control en Andalucía, espero que falle a nuestro favor y se celebre un congreso con garantías", ha afirmado.

En cualquier caso, ha recalcado que, además de esta vía, hay otras dos maneras para arreglar la situación. Una, en su opinión, "la tiene en las manos la dirección regional, que es ejecutando su propia resolución" del citado Comité de Derechos. "Si la ejecuta, en coherencia y buena lógica tiene que anular el congreso. Por eso no se pronuncia. No es por los cuatro meses (de plazo que tiene). No se pronuncia porque no puede ir contra sus propios actos", ha dicho Moreno, para el que "su autoridad queda en entredicho".

La segunda opción pasa por la dirección provincial, punto en el que se ha preguntado "para qué" querría ser presidente si recibiera el apoyo del "43 por ciento de la militancia de la provincia, que es lo que vale en democracia, cuando "otro candidato (aludiendo a él mismo) ha obtenido el 57 por ciento, a pesar de los pesares, de los pucherazos, fraude y el ninguneo" que han sufrido.

"Por lo tanto, yo lo que haría, que Juan Diego creo que lo va a hacer más pronto que tarde, es convocar un congreso extraordinario. Y ni la regional ni Juan Diego creo que deben de dar lugar a que sean los jueces los que tengan que poner en nuestro partido", ha subrayado.

"HUÉRFANOS DE PRESIDENCIA"

Para Moreno, esa convocatoria "es la única manera de evitar más confrontación y animadversión", yendo "a una votación limpia, con una comisión de organización imparcial" desde la que se les "faciliten los documentos necesarios para concurrir con garantías": "Y quien gane ha ganado. Si gana Juan Diego, será mi presidente legítimo y lega, pero mientras esto no se produzca estamos huérfanos de presidencia", ha apostillado.

Frente a ello, según ha lamentado, "Requena no ha hecho nada por suavizar o atenuar la grave situación que han provocado" y ni siquiera lo ha llamado tras el congreso, algo que le hubiera gustado porque "la militancia merece que nos sentemos a hablar". A ello ha sumado cuestiones y "desprecios" que "no llevan a buen camino", como la advertencia de "abrirle expediente para quien no está de acuerdo" o "cambios en la bancada de Diputación sin venir a cuento".

"A Requena le recomendaría muchas cosas y, entre otras, que no intente poner una tirita donde él, tutelado por José Enrique Fernández de Moya, ha provocado una hemorragia", ha manifestado Moreno, para el que lo ocurrido no se va a solucionar en uno o dos meses, como ha comentado el presidente del PP jiennense. Por ello y ya que "no cuenta con la legitimidad de la militancia", ha considerado que "al menos debe ser más prudente porque lo que va a provocar es un enfrentamiento y una animadversión que no beneficia a nadie".

SIN PERSONALISMOS

Al respecto, ha pedido que no se trate de "personalizar en él", puesto que "esto no es una deriva personal de Miguel Moreno", sino que están representados "más de 50 municipios con su estructura local completa, 18 alcaldes, tres diputados autonómicos, cinco provinciales, más de 200 concejales" en un proyecto que ha llegado a ilusionar a la sociedad".

Además y frente a "precedentes que se ha arreglado prometiendo un cargo por detrás", ha dejado claro que los cargos les dan igual porque se trata "de derechos fundamentales". "Este es el problema que tiene el aparato ahora, que desde el minuto uno no hemos pedido nada. Lo que aceptamos y pedimos es democracia interna, renovación, participación, recuperación de Nuevas Generaciones, resucitar nuestro partido, que va muriendo poco a poco en la provincia", ha declarado.

Así las cosas, el regidor de Porcuna ha señalado que "a partir de hoy comienza una etapa nueva" en su equipo estando "pendiente de la vía judicial" y fijando "una línea de trabajo para que haya más compañeros que se den cuenta" de que su proyecto "es el válido, el original, el genuino, el ilusionante, el que quiere la gente, la militancia, y que el verdaderamente convence a los ciudadanos" para que los vote y conseguir el gobierno de la Diputación tras 38 años.