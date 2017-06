Premian una sentencia canaria por juzgar con enfoque de género y critican una andaluza por rebajar pena a un maltratador

Etiquetas

Los Premios Género y Justicial al Descubierto de Women's Link Worldwide han premiado una sentencia canaria por juzgar con enfoque de género y, a su vez, critican una sentencia andaluza por rebajar la pena a un maltratador, según ha informado la organización.

Concretamente, Women's Link Worldwide distingue con el Premio Mallete de Oro, que premia las decisiones judiciales con impacto positivo en la vida de mujeres y niñas, una decisión del Tribunal de Justicia de Canarias que definió jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género en España.

Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rebajó la pena de prisión a un hombre que asesinó a su expareja de 30 puñaladas bajo el argumento de que no hubo ensañamiento, ha sido considerada por el público, mediante votación online, como la peor decisión judicial (Premio Garrote Público) de estos galardones.

"Centenares de personas le han dicho al tribunal que se equivocó emitiendo una sentencia tan machista y llena de prejuicios, porque 30 puñaladas sí es ensañamiento", ha señalado la hermana de la víctima, Marian González.

ESPAÑA, SIETE SENTENCIAS NOMINADAS POR SEXISTAS

Según ha explicado la abogada de Women's Link Estefanny Molina, España ha sido el país "con más sentencias discriminatorias y sexistas nominadas", con siete sentencias nominadas, de las cuales cuatro fueron a peor decisión judicial. "Con estas nominaciones la ciudadanía ha dejado claro que no va a seguir permitiendo que los tribunales españoles discriminen a las mujeres y a las niñas, y no protejan sus derechos", ha dicho.

El jurado internacional, que ha otorgado un total de ocho premios, lo han formado el fotoperiodista y ganador de un Premio Pulitzer de fotografía Javier Bauluz (España); la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); y la activista en contra del matrimonio infantil Sonita Alizadeh (Afganistán).

EJEMPLARES

El ganador del Mallete de Plata ha sido la decisión de un juzgado de Colombia, que condenó a un hombre por el secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña indígena de siete años; el de Bronce para la decisión del Tribunal Superior de Tanzania, que instó al gobierno a acabar con el matrimonio infantil, fijando la edad mínima para el matrimonio de ambos sexos en 18 años; y el Mallete Público ha sido para la decisión del Tribunal Superior de Uganda, que condenó a un hospital público por la desaparición de un bebé recién nacido, e instó al Estado a prestar especial atención y recursos a las mujeres más vulnerables.

Por otro lado, el Garrote de Oro lo ha recibido el Tribunal Superior de Kenia, que encontró inocente a un hombre que mantuvo relaciones con una niña de catorce años, afirmando que muchas veces las niñas interponen denuncias falsas; el de Plata ha sido para un tribunal italiano que absolvió a un hombre que violó a una de sus compañeras de trabajo con el argumento de que ella no gritó y, por lo tanto, no se puede probar que no hubo consentimiento sexual; y el de Bronce ha sido para la Corte Suprema de Filipinas, que prohibió el acceso a ciertos métodos anticonceptivos, negando a millones de mujeres el derecho a elegir libremente qué anticonceptivos usar.

En esta edición, han sido nominadas 35 sentencias de todo el mundo, 17 a mejor decisión judicial en la categoría Mallete y 18 a peor decisión judicial en la categoría Garrote.