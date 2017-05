Presidente del Ateneo quiere revalidar su cargo para continuar "esfuerzos" que solventen problemas económicos del centro

Etiquetas

El presidente del Ateneo de Madrid, César Navarro, ha manifestado este sábado que quiere revalidar su cargo en las próximas elecciones de la institución cultural, que se celebrarán este miércoles, con el objetivo de continuar los "esfuerzos" que solventen la "delicada situación" económica que ha dejado la deuda contraída por el Ateneo.

Esta deuda surgió por no devolver una cantidad de 1,4 millones de euros que no justificaron de forma adecuada de una subvención aportada por el Ministerio de Educación y Cultura para obras de reforma en la institución en 2010 y 2011. El Ateneo no justificó 900.000 euros, pero con los intereses se han alcanzado 1,4 millones de euros.

Otro aspecto que influye en los problemas económicos del Ateneo es lo concerniente a las obras de la cafetería-restaurante del Ateneo, cuya concesión se adjudicó en 2009. Esta concesión se licitó con el compromiso del concesionario de realizar una inversión de casi 1,6 millones, que recayó en una franquicia que quebró en 2012 y a una franquiciada, que mantiene desde mayo de 2010 la gestión de la cafetería con un anexo al contrato original que revertía parte de las obligaciones entre el Ateneo y los gestores.

Por ello, Navarro ha afirmado en declaraciones a Europa Press, que su candidatura 'Unidad Ateneística' pretende reclamar judicialmente "más de 200.000 euros de deuda a la Concesionaria de la Cafetería, por impago del canon mensual que dejó de abonar a mediados de 2015; concesión que se cedió el año 2010", a través de, según el presidente del Ateneo, "un extraño Anexo incorporado posteriormente al contrato original".

Del mismo modo, otra de las pretensiones de la candidatura de César Navarro es elaborar un 'Plan de Viabilidad' y 'Pagos a Hacienda', "una vez que la Audiencia Nacional sentencie definitivamente, sobre el fraude de subvenciones".

Por otra parte, César Navarro se ha propuesto como reto, si revalida su cargo, "planificar y gestionar el próximo Bicentenario del Ateneo", a celebrarse en el año 2020, de una institución que ha sido "Centro cultural, científico, artístico y literario en estos dos siglos de su historia".

CANDIDATURAS

La candidatura de Navarro, Unidad Ateneística, nacida para el "renacimiento del Ateneo" contará con la participación de María Dolores Marcos, Daniel Pacheco, Fernando Ibáñez, Luis Pablo Boyer y Pilar Altamira. Pero no es la única.

El miércoles concurrirá también a las elecciones del Ateneo Miguel Pastrana. Navarro ha advertido del "peligro" que supondría para la institución cultural el triunfo de esta candidatura, pues el actual presidente del Ateneo asegura que Pastrana está imputado por presuntos delitos de "aprobación indebida, administración desleal, falsedad de documentos y otros supuestos penales".

Por su parte, el secretario segundo del Ateneo, Carlos García, ha asegurado a través de una carta a los socios del Ateneo que la denuncia partió de la propia candidatura de Navarro, y que la Fiscalía descartó que hubiera indicios de estos delitos.

Fue entonces cuando, según relata García, el Ministerio Fiscal decidió promover entonces la investigación a determinar si concurría un posible delito de "fraude en subvenciones".

Además, la candidatura de Pastrana sostiene que en el escrito de denuncia que dio origen al procedimiento , los denunciantes aportaron "documentación parcial" y "falsearon" hechos.

"El expediente se inició mediante una denuncia que aportaba información falsa, sesgada e incompleta, acompañada de un relato verosímil pero falso", asegura secretario segundo del Ateneo en la misiva.

El tercer candidato independiente a la Presidencia del Ateneo es José Manuel Aguilar.