Puertos del Estado responde al PSOE y defiende que hay "urgencia" con el decreto de la estiba

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha respondido este domingo al diputado socialista por Cádiz y vicepresidente de la Comisión de Fomento en el Congreso, Salvador de la Encina, y ha incidido en que hay "urgencia" en resolver el conflicto de la estiba y el nuevo Real Decreto Ley de reforma del sector se está redactando desde el Ministerio de Fomento.

En declaraciones a Europa Press, Llorca ha respondido así al diputado del PSOE Salvador de la Encina, quien en una nota ha señalado este domingo que en la comparecencia del presidente de Puertos del Estado realizada en la Comisión de Fomento el pasado martes le recordó "que sería más que oportuno que el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, cumpla su compromiso y no retrase más el nuevo borrador legislativo sobre la reforma de la estiba para que sindicatos y Anesco tengan tiempo suficiente para valorarlo".

El presidente de Puertos del Estado ha señalado que el diputado socialista no se pronunció "en esos términos" durante dicha comparecencia, por lo que De la Encina alude a un comentario que "no ocurrió" en ese marco, y de ahí que el propio Llorca no pudiera responderle lo que este domingo ha defendido, y es que el decreto "se les dará a sindicatos y empresarios una vez redactado", algo que aún no ha terminado de hacerse.

Llorca ha añadido que "lo que sí dijo" el representante del PSOE durante esa comparecencia es que "el PSOE tenía ganas de pactar este tema como se pactó la Ley de Puertos", algo de lo que se "felicita" el presidente de Puertos del Estado, porque, según ha insistido, "está claro que el tema es urgente".

En ese sentido, ha explicado que en la Comisión de Fomento pidió a los grupos parlamentarios que "fueran objetivos y tuvieran sentido de Estado para evitar que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE supusiera multas para el Estado español", por lo que solicitó "que llegáramos a acuerdos para sacar adelante el Real Decreto-ley de la estiba".

"La urgencia es máxima, pero hay que acabarlo de redactar para darlo a sindicatos y empresarios", ha añadido Llorca, que en todo caso ha recordado que, como ya ha manifestado el ministro De la Serna con anterioridad, el Real Decreto Ley incluirá un Real Decreto para recoger, a modo de desarrollo reglamentario, la propuesta de acuerdo laboral sobre la reconversión de la estiba planteada con el mediador en la negociación entre el Gobierno y el sector, Marcos Peña.

Llorca ha concluido indicando que hay "urgencia" en esta cuestión "porque el Tribunal Superior de Justicia de la UE está a punto de emitir una segunda sentencia", y "la oportunidad de evitar" nuevas multas es que el Real Decreto-Ley esté "convalidado en el Parlamento" antes de que se emita la sentencia.