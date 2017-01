Puig asegura que el Gobierno del Botànic "nunca hubiera cerrado Canal 9" y denuncia el "gran desastre" que hizo el PP

Etiquetas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que el Gobierno valenciano surgido del Acord del Botànic "nunca, nunca, nunca hubiera cerrado Canal 9". Asimismo, ha criticado el "gran desastre" que hizo el PP en Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

Así lo ha indicado este jueves el jefe del Consell durante su intervención en el pleno de las Corts, después de que la presidenta del PPCV y síndica 'popular', Isabel Bonig, haya valorado este jueves la sentencia de la Audiencia Nacional que declara justificado el despido colectivo de RTVV y ha subrayado: "No éramos tan malos, algo bien ha hecho el PP".

El 'president' ha resaltado que "este Gobierno, que nace del Acord del Botànic, nunca hubiera cerrado Canal 9, nunca, nunca". "Cerraron ustedes Canal 9 de una manera, como recoge perfectamente la sentencia de la Audiencia Nacional, absolutamente contraria al interés del pueblo valenciano", ha manifestado.

Puig también ha denunciado que el Consell del PP hizo en RTVV "una gestión que nos ha dejado 1.200 millones de euro de deuda, que pagarán nuestro hijos y nietos", por lo que considera que esta situación exige "una rectificación". "Solo faltaría que encima estuvieran reivindicándose de lo que ha sido este gran desastre", ha manifestado.

El jefe del Consell ha dicho que les hubiera gustado que no se hubiera cerrado la televisión, pero "hemos tenido que comenzar de cero". En cualquier caso, ha resaltado que "habrá una televisión pública valenciana, de calidad, no gubermentalizada y no dirigida absolutamente como hicieron ustedes".