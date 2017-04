Puig: "Hace mucho tiempo que personas como Aguirre no deberían estar en la política"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves que "hace mucho tiempo" que personas como la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, "no deberían estar en la política" por la situación judicial en la que se encuentran sus máximos colaboradores.

Puig, en una entrevista a Espejo Público de Antena 3 recogida por Europa Press, se ha referido así a la detención del que fuera el 'número dos' de Aguirre durante muchos años, Ignacio González, en el marco de la 'Operación Lezo'.

Al respecto, ha opinado que "si tus personas de máxima confianza, que has estado con ellas, están como están, ¿cómo no se asume ninguna responsabilidad?", se ha cuestionado. Con todo, ha apuntado que "la cuestión no es que dos personas le hayan salido rana a Aguirre, sino la financiación irregular del PP, que fue dopado a las elecciones, y ha pervertido las reglas juego democrático". "Esto es de enorme gravedad", ha advertido.

Por ello, ha considerado que el PP "tiene que pasar por una cierta refundación" porque "los votantes conservadores españoles merecen un partido limpio que no tenga ningún duda".

En ese sentido, ha recordado que el PP lleva "muchas semanas, muchos malos meses sin que se hayan tomado las responsabilidades" sino que "solo se piensa en que ya pasará la tormenta y volverá la calma". Por contra, ha recalcado que "el origen tiene mucho que ver con una manera de actuar del partido porque nadie se cree que en Madrid y en Valencia se actuara sin que Génova lo supiera".

Puig ha subrayado que ante "este saqueo de las cuentas" hay que exigir "un retorno" de este dinero a "las arcas públicas" porque "más allá de consideración penal y política que sepan que nadie aquí se lo lleva crudo a casa y no pasa nada".

Al respecto, ha opinado que el PP ha vivido "un espacio de impunidad" y acabar con ella es "crucial para revigorizar la democracia española". Así, ha puesto el ejemplo de que el PP en la Comunitat Valenciana "aún se niega a pagar la factura" a Feria de Valencia por el Congreso Nacional de 2008. "Y no pasa nada, hay un sentimiento de que se les han exonerado las urnas y no es así mientras no se extirpe este cáncer es un problema para la credibilidad de toda la política", ha señalado.

Preguntado por su opinión sobre la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la denuncia que presentó sobre la gestión del Canal de Isabel II, ha señalado que "no hay un nuevo PP". Además, ha recalcado, sin "demérito" a la actuación de Cifuentes, que "colaborar con la Justicia no es una opción, no es un mérito, debe colaborar sí o sí porque si se mira hacia otro lado sabiendo que ha habido irregularidades es cómplice". "A partir de ahí hay que ver qué ha pasado con Cifuentes", ha apostillado.