Puig destaca que en dos años ha aumentado un 15% la inversión en servicios públicos y hay 61 camas hospitalarias más

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado este jueves que el Consell en dos años de legislatura ha aumentado el conjunto de las inversiones de los servicios públicos un 15 por ciento y ha incrementado en 61 las camas abiertas en los centros hospitalarios. "Los ciudadanos tienen garantizada la prestación de los servicios públicos", ha subrayado.

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves, al ser preguntado por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre cómo afronta el Consell la prestación de servicios públicos a los ciudadanos durante las vacaciones de verano, en donde ha remarcado que el actual gobierno valenciano está revertiendo la "situación de recortes que dejó el PP".

Al respecto, Puig ha defendido que se destina cada día 32,8 millones de euros a gasto social para garantizar los servicios básicos fundamentales, lo que supone cuatro millones más cada día respecto a cuando Bonig era consellera en la anterior legislatura del PP. Asimismo, ha destacado que en dos años se han aumentado los servicios básicos fundamentales y se dedican "más recursos que nunca".

En este sentido, ha apuntado que mientras en Sanidad el PP recortó en verano el plan de vacaciones un 17,63%, ahora ha aumentado un 7%, así como ha destacado que este año en programas de sustituciones y refuerzos se realizarán 7.600 contratos, un 4,3% más.

COBERTURA SANITARIA ESTIVAL

Asimismo, ha indicado que la cobertura hospitalaria en julio será del 91%, en agosto del 85% y en septiembre del 90%; habrá refuerzos en 97 centros de atención primaria y se abrirán 32 consultorios auxiliares en localidades turísticas. "Los valencianos tienen garantizado el derecho a la salud también en verano", ha defendido.

Además, ha destacado que las familias con personas mayores podrán acogerse al 'Bono Respiro', mientras que en educación los profesores interinos que trabajaban todo el año también cobrarán en verano. "Eso es un elemento fundamental para la dignificación de los profesionales", ha subrayado.

Puig ha recordado que la Comunitat está infrafinanciada y ha valorado que, a pesar de ello, se han aumentado los servicios sociales todo el año frente al estado del bienestar "abandonado" que había con el PP .

Al respecto, Bonig ha afeado a Puig que el Consell no conozca el 71% de los municipios de los 542 que hay en la Comunitat y ha reprobado el viaje a Palestina de la vicepresidenta Mónica Oltra, a la que ha calificado de "consellera viajera", y ha acusado de "faltar al decoro" de las Corts al "huir para no dar explicaciones". Por ello, ha indicado que el PPCV va a exigir que tenga preferencia las Corts frente a la agenda de cada conseller.

Bonig ha señalado que los consellers del PSPV "hacen poco pero están" mientras que ha considerado que los de Compromís "van de lío en lío". A su juicio, lo "más grave" de las políticas llevadas a cabo es en materia educativa y la suspensión del decreto de plurilingüismo.

"Ya advertimos que el decreto traería problemas porque era imposición, pero el conseller dice que no pasa nada, Oltra se va de vacaciones y usted dice que se tendrá que cumplir la sentencia --suspensión-- y los tribunales dicen que el decreto no está vigente. Yo le escribí una carta el viernes y me contestó ayer supongo que para salvar el 'match point' de hoy, pero le sigo tendiendo la mano", ha manifestado para advertir de que los profesores están en una situación de "desasosiego" entre el profesorado y lo padres.

Al respecto, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha acusado al PP de traer al parlamento valenciano "fantasmas" y ha indicado que su departamento "pone orden" donde antes había "caos", al tiempo que ha señalado que las instrucciones de inicio de curso se enviarán la semana que viene.