CANAL. CS QUIERE QUE RAJOY COMPAREZCA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PP EN EL CONGRESO

La dirección nacional de Ciudadanos ha pedido este martes por escrito en el Congreso de los Diputados que se pongan en marcha ya las comisiones de investigación sobre financiacion del PP y sobre las cajas de ahorro para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en la primera de ellas y otros exdirigentes del PP y del PSOE, como Rodrigo Rato o Narcís Serra, lo hagan en la segunda.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, denunció en rueda de prensa la "acumulación de casos" de corrupción que afectan al PP, no solo en su financiación sino con cargos que aprovechaban "para lucrarse a título personal". "No estamos ante distintos casos de corrupción", subrayó Villegas, "sino ante el caso PP, y así se debe afrontar" para exigir que se esclarezcan los hechos, las "formas de actuar" y las responsabilidades, tanto en los tribunales como en el plano político. Recordó que para eso se aprobó en el Congreso de los Diputados la constitución de dos comisiones de investigación, una sobre la financiación del PP y otra sobre la gestión de las cajas de ahorro, y por eso Ciudadanos ha presentado un escrito para pedir que se pongan en marcha "de forma inmediata", y así lo defenderá también el jueves en la reunión de la Junta de Portavoces. Ciudadanos no ve ningún inconveniente en el hecho de que ambas funcionen de forma simultánea y pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno ante la encargada de investigar la financiación del PP, y la de Rodrigo Rato y Narcís Serra en la de cajas de ahorro. "Tienen que ser comisiones serias" dedicadas a esclarecer los hechos y a depurar responsabilidades, aseguró, sin "circos mediáticos" pero sí con la presencia de los "máximos responsables" de los hechos investigados. Si Rajoy cree que declarar como testigo ante un tribunal es "lo más normal del mundo", Ciudadanos confía en que aplique el mismo criterio para comparecer ante el Parlamento. Aunque Unidos Podemos reclama la comparecencia de Rajoy ante el Pleno, Ciudadanos cree que si el objetivo es dilucidar los hechos es "mucho más efectiva" que esa declaración sea en una comisión de investigación, que puede reclamar documentación y cuyos portavoces tendrán toda la información disponible. Villegas precisó además que su formación hará un "seguimiento" de la actuación de los ministros del Gobierno para despejar las sospechas sobre posibles "filtraciones" que comprometerían la actuación independiente de la Justicia, en referencia al chivatazo que supuestamente Ignacio González recibió por parte de un miembro del Ejecutivo. Ciudadanos pone el foco en los responsables del Interior y de Justicia ante la evidencia de que "día sí y día también" se publican informaciones sobre intervención en la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de jueces y fiscales para "entorpecer" investigaciones. Villegas denunció que "cuesta estar al día" de los casos de corrupción que afectan al PP y que en su partido "no damos abasto" a estudiar las informaciones para decidir iniciativas. En el caso de la investigación al despacho de abogados fundado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, pedirán explicaciones en función de la información de la que vayan disponiendo. "Uno ya no sabe", comentó, si esos casos salen a la luz fruto de las propias investigaciones o de la "guerra interna" en el PP, en la que "unos están tirando los trastos por la cabeza a otros". En todo caso, "es bueno" que toda sospecha salga a la luz, precisó.