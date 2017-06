RAJOY ACUSA AL PSOE DE HACER “RUIDO” DESPUÉS DE QUE LE PIDAN “RESPONSABILIDAD POLÍTICA”

Etiquetas

- Rajoy, a Robles: “Con ustedes las rentas afloradas no pagaron y con nosotros sí”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acusó este miércoles al PSOE de hacer “ruido” con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la 'amnistía fiscal' de 2012, mientras que este partido le instó a asumir “responsabilidades políticas” para no perder “fuerza moral”.Rajoy se pronunció en estos términos en la sesión de control al Gobierno, al ser preguntado por la portavoz socialista, Margarita Robles, en su estreno en este cargo, sobre la decisión del TC de estimar por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la norma que regulaba la Declaración Tributaria Especial (DTE), conocida como 'amnistía fiscal'.Al ser preguntado por su opinión a este respecto, Rajoy contestó que no hace juicios de valor sobre esta sentencia ni sobre “ninguna” otra, ya que su obligación es acatarlas. “No conviene que el presidente del Ejecutivo se dedique a aplaudir, atacar o entrar en polémicas sobre el contenido de las sentencias de los tribunales”, aseveró.Robles le contestó que dado su cargo “no puede quedar al margen” de lo que dictamina por unanimidad el TC, pese a que “naturalmente tiene que respetar la sentencia”. “Con su ‘amnistía’ ha venido a legitimar como opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica”, le dijo.Le acusó de haber “abdicado” de los “deberes del Estado” en un tema importante como la contribución, de tal forma que “se está deslegitimando a los defraudadores fiscales”. “Si usted no toma responsabilidad política, ¿con qué fuerza moral va a pedir a los ciudadanos que contribuyan a las cargas fiscales en un momento como el que estamos?”, le recriminó.Ante estas manifestaciones, el jefe del Ejecutivo remarcó que lo que el TC ha declarado “contrario” a la Constitución es el “procedimiento” utilizado para la regularización fiscal, esto es, que se usase un real decreto ley en vez de un proyecto ley. Dicho esto, recordó que el propio TC dice que la sentencia “no producirá efectos”.“Esa es la verdad y lo demás son juicios de valor”, espetó el presidente, para acto seguido opinar que “otra cosa distinta de la verdad es el ruido que quieren hacer” desde el PSOE en este asunto, sin tener en cuenta que en 2012 España estaba en una “situación crítica” y al “borde de la quiebra” por la “herencia” socialista recibida. Rajoy concluyó diciendo que la ‘amnistía fiscal’ “ni limpia ni borra delitos” y reseñó que esta regularización fiscal también se había hecho antes en España, con el Gobierno socialista, pero con diferencias: “Con ustedes las rentas afloradas no pagaron y con nosotros sí; con ustedes los defraudadores no se identificaban y con nosotros sí”.