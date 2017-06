ALONSO RECUPERÓ SU CARNÉ DE MILITANTE PARA EJERCER COMO PORTAVOZ DEL PSOE EN EL CONGRESO

Etiquetas

- Robles es la única portavoz del PSOE que no es militante. El exministro José Antonio Alonso -ya fallecido- recuperó su afiliación al PSOE cuando fue nombrado portavoz parlamentario en la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.Según han asegurado a Servimedia varias fuentes socialistas, en el censo del partido consta que el 2 de junio de 2008 Alonso volvía a figurar como militante del PSOE, filiación que tuvo que dejar años antes para ejercer la judicatura, ya que es incompatible ser juez y pertenecer a un partido político o sindicato.Alonso fue nombrado portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso el 24 de marzo de 2008. En su día, se comentó que no tenía carné de militante pero no se cuestionó su compromiso con el partido. Pese a ello, antes de que en julio el PSOE celebrara el 37 Congreso Federal, inició los trámites para volver a ser militante.Ahora son significativas las voces socialistas que están criticando la decisión de Pedro Sánchez de nombrar a Margarita Robles –que no es militante del PSOE- como portavoz del PSOE en el Congreso en esta nueva etapa. Desde la dirección del PSOE justifican que Robles no tiene carné del partido porque es magistrada en “servicios especiales en la carrera judicial” y aseguran que Alonso ejerció de portavoz sin ser militante. Pero Alonso, magistrado en excedencia, decidió volver a tramitar su alta en el partido cuando Zapatero lo designó para el cargo y así consta en el censo de Ferraz con fecha de alta del 2 de junio de 2008, hasta su reciente fallecimiento el 2 de febrero. La comparación de Robles con Alonso tampoco ha gustado en algunos sectores del PSOE, que rechazan comparar el compromiso indudable de Alonso con el partido pese a los años que tuvo que estar sin carné por cuestiones profesionales. Incluso en la reunión que mantuvieron los parlamentarios socialistas este martes para aprobar los nuevos nombramientos, se afeó que Robles no sea militante y se dijo que incumple los Estatutos del PSOE.Aluden al artículo 81 de los últimos Estatutos aprobados, en el que se dice: “Aquellos parlamentarios o parlamentarias que no estén afiliados/as al PSOE, pero que deseen inscribirse en el Grupo Parlamentario Federal del PSOE, pueden hacerlo siempre que acepten las obligaciones que figuran en los artículos 76 y 78 de estos Estatutos, previa propuesta del Secretario/a General del Grupo Socialista que apruebe la Comisión Ejecutiva Federal. En ningún caso podrán representar al Grupo Socialista respectivo”.