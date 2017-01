LA FIRMA DE TRUMP REFLEJA RADICALIDAD, INTRANSIGENCIA, SECTARISMO Y HOSTILIDAD HACIA LOS DEMÁS

Etiquetas

- Según un estudio grafológico. Inflexible, radical, intransigente, sectario, terco, hostil hacia los demás y tenaz. Estas son algunas de las cualidades que refleja la firma del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Según un estudio grafológico realizado por María Mercedes Sánchez, diplomada en Grafología y perito judicial grafológico, la firma de Trump indica que "es inflexible en sus decisiones, se muestra hostil hacia los demás y, por tanto, desdeñará la interlocución con sus iguales en política".Además, "se ha podido observar a través de los medios públicos que su comportamiento muestra una fachada fría, rígida, acartonada, lo que concuerda totalmente con el análisis que se expone en el estudio de su firma".Asimismo, la firma del nuevo presidente estadounidense permite pronosticar que "se comportará de forma muy práctica en general, ya que posee un pensamiento lógico y deductivo"."En principio", continúa el estudio, "podría ser un buen interlocutor, es sistemático y casi obsesivo para lograr hacer realidad sus ideas y proyectos… Sin embargo, su terquedad y la resistencia que opone, le llevará a no aceptar nada externo de buen grado. Esto se aprecia en su firma, por la tendencia que se observa de rechazar, sin siquiera analizar, las ideas ajenas".RADICAL E INTRANSIGENTESánchez concluye, a la vista de los rasgos de su firma, que el presidente Trump es tal como se manifiesta en público. "Hay un predominio en sus rasgos grafológicos que señala un afán tozudo en imponer las ideas propias" y "no prestará atención ni a las ideas ni a las necesidades ajenas".Igualmente, muestra una profunda "hostilidad hacia toda la sociedad que no le siga en sus afirmaciones y, por tanto, hacia los medios de comunicación que no estén de acuerdo con él", y "un rechazo visceral hacia quienes no comparten su pensamiento"."Su personalidad nos muestra que necesita su propia afirmación violenta de las decisiones tomadas previamente, como las que apuntó y señaló en su campaña electoral. Buscará la descarga de tensión a través de manifestaciones explosivas, sin proporción con la escasa motivación que lo haya provocado. Esto le convierte en una persona de difícil trato. Su rigidez escritural es absoluta y su carácter podría llegar, según las circunstancias, a una frialdad despiadada".Según la grafóloga, Trump "es radical en sus opiniones, intransigente. El sectarismo que refleja su firma y la mentalidad utópica que sostiene, entendida como 'persona fuera de la realidad', le podría llevar a un comportamiento extremista (en este caso de derechas y misógino) por la falta de respeto que esta persona tiene hacia la libertad y a la voluntad ajena".Además, indica María Mercedes Sánchez, "la tenacidad y fuerte voluntad del analizado, únicas características positivas de esta firma, se vuelven negativos porque esta persona los aplicará en la dirección menos conveniente para el resto del mundo".