CS REITERA QUE CATALÁ "NO ES LA PERSONA IDÓNEA" PARA SER MINISTRO DE JUSTICIA

Etiquetas

La dirección de Ciudadanos reiteró este sábado que Rafael Catalá "no es la persona idónea" para ejercer el cargo de ministro de Justicia, a la vista de su gestión y de su "incapacidad" para garantizar la independencia de los fiscales. Así lo dijo el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al ser preguntado por la continuidad de Catalá durante su visita al mercadillo semanal en la localidad madrileña de Majadahonda. Aguado reiteró que las explicaciones de Catalá sobre las informaciones que cuestionan su gestión han sido "absolutamente insuficientes" y por ello Ciudadanos respaldó la reprobación aprobada por el Congreso de los Diputados. Vista su "incapacidad" para garantizar la independencia de los fiscales "no es la persona idónea para estar al frente" del Ministerio de Justicia, señaló Aguado. Expresó por ello su confianza en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se lo replantee" y tome "alguna decisión al respecto". Ciudadanos cree que la crisis de confianza que afecta al funcionamiento de la Justicia no se soluciona con dimisiones como la reciente de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, sino que es necesario modificar leyes. Para ello, insistió, Ciudadanos presentará la próxima semana su propuesta para una nueva regulación que garantice una Fiscalía General "del Estado" y no al servicio de los gobiernos de turno.