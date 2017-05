CANAL. NIETO REITERA QUE NO HA COMETIDO NINGÚN DELITO Y NO SE HA PLANTEADO DIMITIR

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, reiteró este miércoles que no ha cometido ningún delito y que no se ha planteado dimitir por su reunión con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ambos detenidos y encarcelados en el marco de la investigación judicial por supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II. Nieto compareció ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para exponer datos actualizados sobre la lucha contra la criminalidad organizada, y al llegar reiteró ante los medios de comunicación lo que expuso el pasado 28 de abril sobre su reunión con Pablo González. "He tratado de ser absolutamente leal a la verdad, que creo que es mi obligación", dijo Nieto, que se declaró además dispuesto a "seguir colaborando en todo lo que esé en mi mano en todo lo que tenga que ver con la investigación", confiado en que "se vayan aclarando dudas y conjeturas" sobre su actuación "para que todos podamos estar en las mejores condiciones". Ante una pregunta directa en ese sentido, Nieto dejó claro que no se ha planteado dimitir aunque sí le ha reiterado al ministro, Juan Ignacio Zoido, su "absoluta lealtad". Le agradeció la confianza y aseguró que sabe "que tiene mi cargo a disposición desde el minuto uno" desde la toma de posesión. Nieto aseguró que cuenta con la "tranquilidad" de saber lo que ocurrió en la reunión con Pablo González, en la que no hubo nada "de lo que tenga que arrepentirme", a pesar de lo cual lamenta "la mala suerte" de que se celebrara y solo confía en que los jueces y el tiempo permitan conocer "la auténtica verdad". En esa misma línea, dejó claro que no teme ser imputado en ese caso porque sabe que no ha cometido ningún delito, a pesar de lo cual si ha habido "alguna duda o algún error" estará siempre a disposición de la justicia. Los fiscales, afirmó, tienen la "libertad e independencia" para hacer su labor con todas las garantías y todos los medios, "le pese a quien le pese", y si eso acaba suponiendo algún problema para él "estoy dispuesto a asumirlo".En su comparecencia en abril, Nieto aseguró que "jamás" ha hablado con Ignacio González y que cuando se vio el 8 de marzo con su hermano desconocía la operación judicial contra él, por lo que no pudo facilitar ningún dato sobre la misma. Explicó que mantuvo este encuentro con González en la condición de éste de directivo de Mercasa y porque insistió en verle, al pedírselo a primeros de enero y luego a comienzos de marzo, y que el objetivo era reclamarle colaboración en materia de seguridad para esa empresa pública.