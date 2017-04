RELEVANTES DESPACHOS DE ABOGADOS CREEN QUE LA DISCAPACIDAD LES DA UNA "VENTAJA COMPETITIVA"

Etiquetas

Relevantes despachos de abogados que operan en España consideran que incorporar a trabajadores con discapacidad supone una “ventaja competitiva”, ya que les ayuda a aumentar sus opciones de negocio y a aprovechar el talento de letrados con mayores dificultades para entrar en la profesión.Miembros de importantes bufetes debatieron sobre este asunto en un encuentro informativo organizado por Servimedia bajo el título ‘Derecho y discapacidad: los retos de la inclusión”.En este encuentro tomaron parte Cristina Jiménez, magistrada en excedencia y presidenta de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE): Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte; e Íñigo Berricano, socio director de Linklaters.También intervinieron Itzíar Galindo, del área fiscal de KPMG y del equipo de RSC de esta firma; Miguel Cruz, abogado y exsocio de PwC; Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE; y Oscar Moral, abogado y asesor legal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).“GRAN CAPACIDAD DE INFLUENCIA”A este respecto, Cabra de Luna resaltó que la incorporación de personas con discapacidad y el cumplimiento de la normativa al respecto, como contratar a un número mínimo de estos trabajadores, implica “una serie de ventajas competitivas” para los bufetes.Se refirió, en este sentido, a que en la actualidad el 70% de las discapacidades son sobrevenidas y no de nacimiento, lo que implica que cualquier persona puede encontrarse en esta situación en algún momento de su vida. Además, resaltó que el número de personas con discapacidad y sus familias que existe en España constituye un extenso ámbito de actuación para los bufetes, a lo que se suma el papel clave que tienen a la hora de que se cumpla la legislación vigente.En una línea similar se pronunció Cristina Jiménez, de Fide, quien defendió que incorporar a abogados no es sólo una cuestión de responsabilidad social. “Constituye una ventaja competitiva de las compañías y no una mera integración de la discapacidad”, aseguró.Además, Jiménez destacó que los abogados tienen una “gran capacidad de influencia” en la sociedad, por lo que su actuación decidida en favor de la discapacidad puede ayudar a “humanizar” esta profesión.IDENTIFICACIÓN DEL TALENTOA su vez, Iñigo Berricano, de Linklaters, explicó que en su empresa tienen contratados a dos trabajadores con discapacidad intelectual, algo con lo que dijo no sólo cumplen la normativa de reserva de puestos de trabajo, sino que aumentan su potencial competitivo. Por su parte, Itzíar Galindo, de KPMG, explicó que en su firma son “muy activos” en intentar contratar a trabajadores con discapacidad, a los que siempre buscan ofrecer “un empleo en las mismas condiciones, con las mismas circunstancias y con los mismos requisitos” que al resto de empleados.Galindo explicó que su compañía tiene a una persona en Recursos Humanos dedicada sólo a la contratación de personas con discapacidad, ya que esto le permite “tener la sensibilidad y la identificación del talento” de estos trabajadores. A este respecto, destacó que sí que han detectado problemas de formación en candidatos con discapacidad que aspiran a entrar en KPMG."SINERGIAS" POSIBLESPor su parte, Cruz, exsocio de PWC, sostuvo que el Cermi podría “liderar” iniciativas para que los despachos de abogados trabajasen más por la integración de los profesionales con discapacidad.A este respecto, Oscar Moral, abogado y asesor legal Cermi, afirmó que la visibilidad de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico es todavía “leve” y “no está conseguida”. Resaltó la importancia de una “alianza” entre los abogados y el mundo de la discapacidad, no sólo con la incorporación de profesionales de este colectivo, sino por las “sinergias” que pueden darse en la defensa de los derechos humanos desde el punto de vista legal.A su vez, Luis Fernando Guerra, de Deloitte Legal, se refirió a que es "muy motivador" trabajar junto a personas con discapacidad y que en su firma buscan "fomentar la diversidad". Además, defendió que la contratación de personas con discapacidad no puede ser sólo para trabajos "de soporte” o auxiliares.