EL PP DE MURCIA REMARCA SU “CONFIANZA ABSOLUTA” EN SÁNCHEZ PORQUE “LOS HECHOS DEMUESTRAN QUE NO HAY NADA”

Etiquetas

- Cree que la oposición pide que Sánchez deje la militancia porque le ven como un “rival político muy fuerte”. El Partido Popular de Murcia sigue manteniendo el respaldo unánime a su presidente, Pedro Antonio Sánchez, y considera que “los hechos demuestran que no hay nada”, a pesar de que el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de la región propusiese ayer procesarle por el ‘caso Púnica’ y que, como consecuencia, la oposición esté exigiendo que abandone la política. Fuentes populares y gubernamentales de la región aseguran a Servimedia que siguen “confiando absolutamente” en el que fuera presidente de la región hasta el pasado 4 de abril, aunque en el ‘caso Púnica’ se le investiga por posibles delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.Las diferentes fuentes consultadas coinciden en que Sánchez, pese a todo, “está fuerte y tiene la conciencia tremendamente tranquila”. “Entendemos que en ningún momento se cometió el ilícito penal del que se hace referencia porque hay 12 certificados que firman funcionarios de la comunidad que avalan que nadie se dirigió a ellos para cometer ningún ilícito”, subrayan.Creen que Sánchez es visto como un “rival incómodo” para los líderes de la oposición y que a nivel nacional se está “utilizando” Murcia con el objetivo de “dañar a todo el PP”. “Murcia sigue siendo una tecla con la que atacar al PP por la corrupción”, arguyen.Inciden en que el PP “confía y respeta a la Justicia”, a la espera de que se decida si se abre juicio oral contra Sánchez. Exigen a la oposición “cautela” y no correr más que la Justicia. Además, ven “muy injusto” que se le esté pidiendo que abandone la militancia del PP “cuando la realidad, avalada por los certificados oficiales, demuestra que no hizo nada”.Incluso, algunas voces ven “una estrategia para aniquilar políticamente” a Sánchez en las acaloradas críticas de la oposición tras la decisión judicial de enviarle al banquillo. Argumentan que el presidente del PP murciano sigue siendo visto como “un rival muy fuerte” a batir y que los partidos ya están con la vista puesta en las elecciones de 2019.