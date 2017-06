EL PSOE QUIERE REPROBAR A MONTORO PORQUE ES UNA “VERGÜENZA” QUE SIGA TRAS LA SENTENIA DE LA ‘AMNISTÍA’ FISCAL

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, anunció este viernes que han presentado una proposición no de ley (PNL)para reprobar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la regularización fiscal de 2012, denominada ‘amnistía fiscal’ por los socialistas.En una rueda de prensa en Valencia el portavoz socialista en el Congreso apuntó que también habrá una interpelación al ministro en el próximo pleno, el del día 21 de junio, y moción de reprobación antes de fin de mes“Es una vergüenza para el país que Montoro todavía hoy siga siendo ministro de Hacienda”, manifestó Ábalos, y añadió que la decisión del TC “no es un hecho aislado” sino “la demostración de cómo el PP ha usado las instituciones para sí mismo y su partido, para encubrir a sus corruptos, ya hay algunos nombres de estas tramas corruptas que están siendo objeto también de la Comisión de financiación del PP”.En este sentido, señaló que “hay algunos comentarios de la sentencia del Tribunal Constitucional que son demoledores para cualquier Gobierno, que son de fondo, que no tienen nada que ver con la forma”Para Ábalos, la crítica del Alto Tribunal “ha sido medular, porque tiene un fondo muy importante”. “Lo dramático de esto es el fondo, ha quebrado toda la ejemplaridad que supone sostener al Estado dando facilidades a aquellos que no cumplen”. Insistió en que, “además de una medida injusta” la conocida como "amnistía fiscal" era también una “forma de impedir la lucha contra la corrupción porque buena parte de estos recursos amnistiados, de los que no se pedía origen de los mismos, venían a amparar prácticas corruptas”.En la iniciativa, el PSOE busca la reprobación de Montoro por “haber beneficiado a los defraudadores mediante la amnistía fiscal que contemplaba dicha norma, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, actuando en contra de los principios de capacidad económica y justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles".