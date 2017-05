ESTIBA. EL PDECAT RESPALDA EL DECRETO PORQUE NO SE PUEDE "PERMITIR EL LUJO DE INCUMPLIR SENTENCIAS"

Etiquetas

El PDECat argumentó este jueves su respaldo a la convalidación del decreto de reforma del sector de la estiba asegurando que Cataluña no se puede "permitir el lujo de incumplir sentencias" de la Unión Europea porque eso genera "inseguridad jurídica" y pone en riesgo puestos de trabajo. El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, compareció en rueda de prensa para explicar el voto de su formación, que permitió la convalidación del decreto. Esgrimió el "compromiso inequívoco" de su partido con el proyecto europeo, que impide mantener una posición que dificulte el cumplimiento de una sentencia comunitaria. Además, apuntó, se trata de un partdo que gobierna en Cataluña convencido de que la implementación de esa sentencia no podría generar más dificultades de las inherentes a cualquier proceso de liberalización de un sector económico. Alegó también que el PDECat entiende los puertos como infraestructuras básicas abiertas y competitivas y no cree que Cataluña pueda "permirse el lujo" de incumplir una sentencia y generar con ello inseguridad jurídica, conflictividad en los puertos y riesgo para los puestos de trabajo. Campuzano negó que ese respaldo tenga como contrapartida una rebaja de la presión sobre el PDECat en el 'caso Palau' y dejó claro que mantiene diferencias "abismales" con el PP en "un montón de cuestiones" más allá del proceso soberanista. Preguntado expresamente por el alcande de su afirmación sobre las sentencias judiciales y si se refiere solo a las europeas, Campuzano reiteró que en la "cuestión catalana" el empeño del Gobierno en resolver el conflicto solo con la aplicación del Código Penal hace "imposible la solución" y por eso apelan a una salida política más allá de la jurídica. El portavoz de Fomento de la formación, Ferran Bel, aseguró que el cambio de voto se ha debido a los "movimientos" del Gobierno respecto del primer decreto, y criticó a quienes se han centrado en "ver cómo se estrella el Gobierno" sin reparar en las consecuencias para ese sector y para el conjunto de la economía.