La RFEF desestima la convocatoria de su Asamblea General Extraordinaria por irregularidades de forma

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este viernes que no atenderá a la solicitud de Jorge Pérez, exsecretario general federativo y precandidato a la presidencia, de convocar la Asamblea General Extraordinaria, por "deficiencias sustanciales" en las 36 peticiones de los asambleístas.

El organismo señaló en un comunicado que "una vez analizadas cada una de las peticiones, se requirió a los asambleístas cuyas solicitudes presentaban algunos defectos, que procedieran a su subsanación", pero que estas deficiencias halladas "son sustanciales de acuerdo a las opiniones jurídicas que la RFEF ha solicitado para obtener una opinión independiente y fundada sobre esta cuestión".

Así, la RFEF indica que no se aportó en estos casos "la copia" del DNI de cada solicitante, recordando que actualmente no tiene "en su poder" una de "todos sus asambleístas", y que tampoco se aportó el escrito original y que "varias de las peticiones presentaban firmas escaneadas o fotocopiadas de, supuestamente, el presidente de la entidad deportiva o del futbolista solicitante".

"Decimos 'supuestamente' por cuanto al no disponer de ni siquiera una copia del DNI, no pudo acreditarse la identidad del solicitante y por ende la veracidad de la solicitud", añaden.

Del mismo modo, el organismo que preside Ángel María Villar advierte igualmente que no existió "acreditación de facultades" porque otras solicitudes "no aparecían firmadas por el presidente de la entidad", que es quien "ostenta la capacidad, en principio, de representar a la entidad ante organismos e instituciones".

Por ello, si alguien distinto "desea actuar en nombre de aquella, debe acreditar que cuenta con habilitación legal en tal sentido y si ostenta facultades para suscribir una solicitud de convocatoria de Asamblea General de la RFEF", aclara.

"A pesar de haber recibido dos nuevos escritos durante el tiempo de subsanación, son varias las solicitudes que no han sido corregidas en tiempo y forma, siendo los defectos detectados de carácter esencial de acuerdo con los informes jurídicos que se han solicitado sobre el particular", sentencia la RFEF que subraya que estos informes recalcan que no se ha cumplido con el requisito de que la solicitud efectuada cuenta al menos con el 20 por ciento de los miembros de la Asamblea.