GÜRTEL. ROSALÍA IGLESIAS NIEGA CONOCER LA `CAJA B´ DEL PP Y DICE QUE LA RELACIÓN CON CORREA ERA “PROFESIONAL”

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, aseguró este lunes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la primer etapa de la trama Gürtel (1999-2005) que nunca tuvo conocimiento de la existencia de una "contabilidad extracontable" en el Partido Popular y dijo que la relación con Francisco Correa era “profesional”.Así se lo dijo a su abogada, Marta Jiménez, la única a la que va a responder tras negarse a someterse al interrogatorio de la Fiscalía, de las acusaciones y del resto de las defensas."Desconozco que existiera en el PP una contabilidad extracontable", respondió a la letrada, antes de admitir que se enteró "a lo largo del procedimiento" de que en el PP había una `caja B´.Tras 30 años de convivencia con Luis Bárcenas, nunca trataron ese tema. "Mi marido conmmigo nunca ha hablado de temas de trabajo. Tenemos una vida personal llena y hablamos de otras cosas. No es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros", remachó.Iglesias describió la relación de Luis Bárcenas con el cabecilla de la trama, Francisco Correa, como “profesional”. Negó que fueran amigos y explicó que Correa era un proveedor del PP y que en eso se basaba la relación que tenían. Negó que Correa estuviera “nunca” en su casa, contradiciendo lo que había declarado éste en octubre ante el tribunal, cuando dijo que llevaba a Bárcenas dinero de las comisiones cobradas a empresarios a su despacho en el PP y a su domicilio de la madrileña calle de Príncipe de Vergara.La esposa de Bárcenas puntualizó que su marido “nunca tuvo reuniones de trabajo en casa” y negó tener una relación de amistad con el matrimonio Correa. Sin embargo, reconoció que “en período de vacaciones, que solíamos veranear en la misma zona, salíamos a cenar”.Aseguró también que no conocía la agencia de viajes Pasadena, del Grupo Correa, a través de la cual la pareja disfrutó supuestamente de viajes gratis, porque “nunca he ido a un agencia para sacar un billete, y los pocos viajes que hecho yo sola me sacaba los billetes mi marido”Relató que con su marido ha “viajado bastante” y que todos los viajes “los organizaba” él, porque se consideraba que “una parte del disfrute del viaje era programarlo”. “¿Sabe quién pagaba los viajes?”, le preguntó su abogada. “Pues hombre, mi marido”, respondió Iglesias. Lo que sí puntualizó la esposa de Bárcenas es que su marido “mantenía reuniones de tipo profesional” fuera de España y “cuando los viajes tenían un objetivo exclusivamente profesional, yo no le acompañaba”.