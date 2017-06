Rafa Tena, investigado por el caso de 'La Rueda': "Es un disparate, estoy muy tranquilo"

Etiquetas

El productor Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, ha asegurado este jueves 22 de junio que su investigación por la trama de falsos arreglos musicales para emitirlos en programas televisivos de la franja nocturna es "un disparate" y que está "muy tranquilo" al respecto.

"Ya se verá en el juicio si todo esto tiene sustento", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el productor, tras conocerse el pasado miércoles que titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le ha dado --junto a otros dos investigados, el pianista gaditano Manuel Carrasco y el compositor Fernando Bermúdez-- un plazo de 72 horas para pagar la fianza.

El auto estipula que quedarán en libertad, pero que, de no abonar los 100.000 euros, ingresarán en la cárcel. Tena ha afirmado que, de momento, no puede pagar esa fianza porque tiene "bloqueadas las cuentas", lo que también conllevará su ausencia también esta tarde de la asamblea de la SGAE.

El productor ha reiterado que su labor al frente de editoriales de música para televisión es "totalmente legal". "Los editores son socios de la SGAE y tienen derecho igual que los autores. "A quién le parece injusto que cobren el 50% de los derechos de una obra? ¿De qué estamos hablando? Si la ley contempla hasta el 100% y la SGAE puso una norma que solo era el 50%", ha lamentado.

Pese a que, entre los cargos investigados por el juez se encuentran los delitos de corrupción en los negocios, estafa y organización criminal, Tena niega todos ellos. "Yo, desde luego, no estoy organizado con ningún otro miembro de 'La rueda' y ya me abrieron hace tiempo un expediente en la SGAE por este tema que se tuvo que archivar, porque no había ningún indicio: no he hecho dominio público jamás", ha afirmado.

"No sé lo que hará otra gente. pero yo soy un músico y comppositor que hice la primera edición de 'La Voz'. Tengo otros negocios, porque la música se acaba, unos me han ido mejor y otros peor, y sigo con el tema musical con las editoriales de televisión, que es un negocio como otro cualquiera", ha explicado.

FRAUDES MUSICALES

Para el productor, este caso debería enfocarse hacia los "fraudes" que hayan podido cometer con los derechos y no en torno a la labor de las editoriales musicales. "No se puede decir que es injusto que la televisión retorne un dinero por esos derechos, es legal. Otra cosa es si el juez decide que hay gente que ha abusado de su posición para conseguir contratos, o autores que son testaferros: eso es fraude y hay que perseguirlo", ha indicado.

Tena también ha apuntado a la SGAE como responsable de esta situación, por no haber cambiado las tarifas por estos derechos. "Que cambien las franjas de televisión, es lo que tenían que haber hecho: si se pagan 60 euros por un minuto de fondo musical que apenas se oye, eso hay que cambiarlo. Lo que pasa que ahora a algunos no les viene bien, porque unos ganan mucho y otros poco", ha aseverado.

Por último, ha cuestionado el hecho de que esta actuación judicial haya llegado estos días. "Hace seis años la Guardia Civil saltó la valla de la SGAE por el caso de Teddy Bautista y a día de hoy no tienen nada, cuando en un mes prescribirá todo esto. Qué casualidad, ¿no?", ha ironizado.