Rajoy se dice "sorprendido" al saber que el abogado del PP pidió la nulidad del juicio: "No estoy en eso"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado desconocer la posición del abogado de su partido en el primer juicio por el caso Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional: "Francamente no estoy en este tema, me ha sorprendido usted", ha dicho cuando se le ha preguntado por el hecho de que el letrado haya pedido la nulidad del juicio.

Es más, ha dicho que sobre este asunto ha decidido seguir "el sentido común" y que, por eso, cree que "es bueno que haya juicio" y que se deje a los tribunales que actúen "como siempre, con independencia y absoluta libertad".

Así, aunque ha admitido que el abogado no va por libre --"no creo", ha dicho con ironía--, ha optado por destacar que él no está "siguiendo el tema", en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Preguntado entonces si desea que el juicio se celebre, ha dicho que quiere "que los tribunales hagan lo que consideren que es justo". Rajoy ha alegado que este proceso judicial no es su "prioridad absoluta" y que su tarea es gobernar.