Retiran las competencias de hostelería al consejero de Ceuta que firmó la ampliación de horarios de sus pubs en Navidad

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha quitado este viernes "todas las competencias en materia de hostelería, restauración y copas" que ejercía su consejero de Juventud, Deportes, Turismo y Festejos, Fernando Ramos, que en diciembre firmó la ampliación de horarios para Nochebuena y Nochevieja que solicitó su esposa para dos de los pubs que posee cuando, según denunció el PSOE, debía inhibirse.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel, ha explicado que Vivas ha tomado esa decisión "para evitar suspicacias" pero ha dejado claro que "ni se contempla" su dimisión o su cese, como habían reclamado los socialistas por "vulnerar tanto el código ético como la legislación vigente en materia de Transparencia y de Régimen Jurídico del Sector Público".

Hachuel ha lamentado que al asunto se le ha dado, a su juicio, "demasiada importancia" y ha subrayado que "hay que dejar claro que se han cumplido todos los requisitos en el ámbito técnico, con solicitud, informe y Decreto incluidos, y que no ha habido ni trato de favor ni contratación ni gasto público alguno sino la firma de un permiso para abrir una hora más los días 24 y 31 de diciembre que se ha repetido para todos los solicitantes".

"El consejero ha reconocido que tenía que haberse inhibido y que no debió firmar la autorización solicitada por su esposa pero no lo sabía y nadie se lo dijo", ha justificado el portavoz gubernamental, que ha apuntado que "el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento pero hay que ser benevolente con quien asume sus errores y se muestra dispuesto a repararlos".

Idéntica petición ha extendido a la polémica que, el pasado mes de octubre, también llevó al PSOE a denunciar que Ramos había mantenido durante meses abierta la terraza de uno de sus negocios pese a existir sentencias judiciales firmes que exigían su desmantelamiento. Entonces el consejero asumió no haber sido "ejemplar" y aseguró que abonaría la sanción económica que le correspondiese.