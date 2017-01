Rodríguez pide "arreglar entre todos" la situación de la Mesa del Parlamento y reprocha falta de "generosidad" de PSOE

Etiquetas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este miércoles que "entre todos" los grupos con representación parlamentaria arreglen la situación de la Mesa del Parlamento para hacer compatible la sentencia del Tribunal Constitucional que determina la presencia de un segundo miembro del PP en dicho órgano con el reglamento de la cámara, que establece que todos los partidos tienen que tener representación.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Rodríguez ve una "contradicción" entre la sentencia que "ha conseguido el PP" con el reglamento y ha señalado que es "de sentido común" que todas las fuerzas, que tienen capacidad legislativa y de propuesta, estén en el espacio en el que se ordenan los debates.

Así, la líder regional de la formación morada considera que "ahora tocará arreglar la situación por la vía de garantizar que todos los grupos tienen representación mientras se cumple sentencia".

A renglón seguido, Rodríguez ha lamentado que el PSOE no atienda a la "generosidad" que se le ha pedido y "no esté dispuesto a renunciar" a uno de los dos miembros que tiene en la Mesa. "Nosotros tenemos solo un miembro, no podemos renunciar a él", ha advertido.

Por ello, Rodríguez ha apuntado a que "habrá que ver cómo se soluciona entre todos" y ha advertido de que si ahora Izquierda Unida fuera a los tribunales por perder su único representante en la Mesa "también ganaría la sentencia, como le ha pasado al PP".

Por otro lado, también ha hecho referencia a la entrada en vigor el próximo lunes la recuperación de las 35 horas semanales para los empleados públicos y la reunión dos días después de la Comisión Bilateral entre la Junta y el Estado para abordar este asunto, sobre el que podría pesar un recuerdo del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, y ha confiado en que la vuelta a las 35 horas sea una "realidad fehaciente" así como "retrotraer los recortes que se han producido con consecuencias durísimas, en Educación, Sanidad y Servicios Sociales".

La coordinadora de Podemos Andalucía ha dicho al respecto que el hecho de que el Gobierno haya recurrido, con éxito, al Constitucional la medida que también se ha aprobado en otras comunidades, hace que no se puedan "echar las campanas al vuelo" pero ha añadido que la intención es "recuperar como mínimo la situación de 2010".