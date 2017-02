Rueda apela a la "presunción de inocencia" del presidente del Consello Consultivo, quien "está haciendo una gran labor"

Etiquetas

Celebra el "aburrimiento" con el que se presenta el Congreso Nacional del PP frente al "espectáculo" de las "peleas" de PSOE y Podemos

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a la presunción de inocencia del presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, quien está siendo investigado por un supuesto delito de tráfico de influencias en el marco de la operación "Cóndor".

En una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser recogida por Europa Press, Rueda ha indicado que Pillado es "un magistrado de prestigio" que "está haciendo una gran labor" y que el hecho de que esté siendo investigado "no supone en ningún caso que sea culpable".

En un fin de semana marcado por el temporal de viento y lluvia que ha afectado a toda Galicia, el número dos del Gobierno gallego ha llamado a "poco a poco seguir mejorando" los servicios de emergencia de la comunidad, que, en la actualidad, "poco tienen que ver con los de hace 20 años".

VIOLENCIA MACHISTA

Rueda también se ha referido al problema de la violencia machista luego de que el pasado fin de semana una nueva mujer fuese asesinada a manos de su pareja en la localidad ourensana de O Carballiño.

En este sentido, ha indicado que en este ámbito "hay que hacer mucho más" en base a dos líneas de actuación, por un lado "intentar prevenir", empezando por la "protección a las víctimas con orden de alejamiento" y, por otro, en la educación , dado que "cada vez se ven actitudes más preocupantes en los jóvenes".

Así, tras emplazar a "no usar la violencia machista como arma arrojadiza política", el vicepresidente gallego ha manifestado que "hay que poner compromisos presupuestarios" para atajar este problema y que la Xunta va "a cumplir" con el Estatuto de la Víctima de violencia de género que establece que en los juzgados debe existir una "sala especial" para las afectadas y sus familias.

"Ahora que se vuelven a crear juzgados, si en función de la carga de trabajo es necesario crearlos, tendrán prioridad los juzgados de violencia de género, pero estaremos pendientes de lo que diga el TSXG", ha trasladado Rueda, para luego añadir que las estructuras judiciales de Galicia "no son suficientes".

En relación a esto último, ha emplazado a que se comunique "ya" el número de nuevas judiciales para Galicia con el objetivo de "poder decidir su ubicación concreta" y para que "se pueden poner en marcha" antes de final de año.

ÁREA METROPOLITANA DE VIGO

El vicepresidente gallego también se ha referido a la situación del Área Metropolitana de Vigo, cuya puesta en marcha se encuentra en estos momentos paralizada por el recurso contencioso administrativo presentado por la Xunta de Galicia.

En este sentido, ha opinado que la intención del Ejecutivo autonómico es hacer que el Ayuntamiento de Vigo "cumpla la ley" que fue acordada por su alcalde, Abel Caballero, quien "a la hora de cumplirla, dijo que no".

"Si Caballero hace cumplir la ley, retiraremos el contencioso. A todos nos interesa que funcione el Área Metropolitana y que empiece funcionando por el transporte, que es lo principal. [...] La Xunta será la primera que ponga competencias y recursos", ha incidido.

Para Rueda, el regidor olívico "hace del conflicto permanente" como con Xunta o "con el Celta de Vigo, con la Zona Franca o la Universidad" su "día a día" para intentar "sacar rédito". "Firmó un transporte igualitario para todos y hay que cumplirlo", ha remarcado.

CONGRESO DEL PP

Por último, el también presidente del PP de Pontevedra ha indicado que en el Congreso Nacional del PP del próximo fin de semana habrá "debate" pero no "peleas" como, en su opinión, se están produciendo en el seno de PSOE y Podemos.

"Si algo castiga la gente es la desunión y las peleas internas en un partido político. Yo me alegro que mi partido no las tenga y vaya a celebrar un congreso para debatir. El espectáculo que da el PSOE y el que empieza a dar Podemos no creo que les haga bien a ninguno de los dos partidos. Bienvenido sea ese aburrimiento para hablar de ideas", ha remarcado.