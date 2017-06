Ruiz-Huerta: "No pueden soportar que una panda de perroflautas estemos mordiéndoles los tobillos y comiéndoles terreno"

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha atribuido la tensión que se vivió en el debate de la moción de censura de su grupo parlamentario contra el Gobierno de Cristina Cifuentes a que "están muy nerviosos porque saben que están muy tocados" y a la "soberbia de los que llevan décadas mandando y consideran la Asamblea de Madrid y el Gobierno de Madrid su chiringuito ". "No pueden soportar que una panda de perroflautas, como ellos consideran que somos nosotros, estemos mordiéndoles los tobillos y comiéndoles el terreno de esta manera", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

"¿Si va a bajar la tensión? Depende exclusivamente del PP. Creo que su nerviosismo les está llevando a perder los papeles y a elevar la tensión a estos niveles en la Asamblea de Madrid y dependerá de ellos que esto continúe así o no. Nosotros no vamos a retroceder en nuestra crítica, pero eso no tiene que ver con entrar al barro de esta manera", ha dicho Ruiz-Huerta, después de que el debate sobre la moción de censura de Podemos terminara con el PP saliendo del hemiciclo tras una escalada verbal acusándose, respectivamente, de corrupción y pederastia.

"Nosotros decimos que el PP es una organización criminal y lo decimos porque lo dicen los jueces de la Audiencia Nacional. Es decir, nosotros no estamos calumniando, estamos haciendo nuestro trabajo de oposición política. Creemos que nuestra obligación es denunciar esto en el Parlamento y ellos confunden esto con ataques personales y lo que hacen es convertir el debate político de la Asamblea de Madrid en una tertulia infame, contestándonos con insultos y llamándonos de todo", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que lo que hizo el portavoz del PP, Enrique Ossorio, durante el debate de la moción de censura de afirmar que Podemos es el "partido pederasta" sería como decir que porque el dirigente del PP, Ángel Carromero, "fue condenado en Cuba por homicidio, el PP es un partido homicida".

"Eso sí es un caso aislado, es un caso aislado de homicidio. El PP no es un partido homicida, tuvo un condenado por homicidio. Pero ellos lo que hacen es la descalificación absolutamente gratuita a partir de hechos que fundamentalmente se inventan. Como cuando nos acusan de financiación ilegal de Venezuela y tenemos 7 resoluciones judiciales que absuelven a Podemos de una acusación semejante", ha continuado.

La portavoz de Podemos ha reconocido que "el hecho mismo de presentar una moción de censura al Gobierno es un elemento que genera una cierta tensión", pero considera que "de haber tenido el PP una actitud responsable y a la altura de los cargos que ocupan habría sido una tensión manejable".

"El problema es que decidieron seguir una estrategia que yo no puedo comprender que es la de dar una espectáculo bochornoso que yo creo que no se vivía en la Asamblea de Madrid desde el Tamayazo", ha agregado Ruiz-Huerta, quien ha acusado al PP de convertir la moción de censura "en un circo, en una tertulia televisiva de la peor calaña".

"CIFUENTES DEBERÍA ESTAR A LA ALTURA DE UNA SITUACIÓN ASÍ"

Según la portavoz de Podemos, la moción de censura "es una figura política constitucional perfectamente legítima, no es ningún golpe de Estado, es una figura democrática que se puede utilizar y el Gobierno de Cristina Cifuentes debería estar a la altura de una situación así y saber manejarla con normalidad, aunque le resulte incómoda".

"El PP no ha parado de decir que esto era un ensayo general de la moción de Podemos estatal pero creo que al final el ensayo ha sido para ellos, que les ha salido de pena y que quizá cambien de modelo a nivel estatal, porque no creo que la ciudadanía pueda entender un comportamiento de este tipo en sus gobernantes por muy de derechas que sea la gente", ha agregado.

Durante el debate, tanto el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, como el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, se dirigieron a la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos y candidata de la moción de censura por sus dos apellidos, Ruiz-Huerta García de Viedma.

"Entiendo que esta gente tan de derechas y apellidos compuestos no pueden entender que una persona que tiene dos apellidos compuestos no se dedique, por ejemplo, a saquear lo público y que haya dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos y a trabajar por la gente más pobre y más excluida de la sociedad y a elegir estar del lado de la precariedad laboral pero de la justicia", ha comentado al respecto.

Tras señalar que no entiende muy bien cuál es la pretensión de referirse a ella por sus dos apellidos, ha afirmado que lo único que puede sentir de sus apellidos es "orgullo", ya que se apellida Ruiz-Huerta, "como una de las personas sobrevivientes de uno de los peores atentados del Franquismo", en alusión a su tío Alejandro, que sobrevivió a la matanza de los Abogados de Atocha. "No puedo sentirme más orgullosa de llamarme como me llamo. Si eso es lo que tiene el PP y la derecha para atacarme no llega ni a la categoría de argumento", ha agregado.

En cuanto a García de Viedma, ha señalado que a menudo se confunde con el de Esperanza Aguirre, Gil de Biedma, pero ha aclarado que no tienen "ninguna relación familiar". "Mi abuelo materno era un periodista, un trabajador que sacó a su familia adelante con su trabajo honesto, no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre", ha apostillado.

PSOE Y CIUDADANOS

En cuanto al Grupo Socialista, Ruiz-Huerta ha afirmado que el no haber votado a favor de la moción y haber optado por la abstención "les ha dejado en el papel de ser una vez más el partido de la decepción para todos los madrileños". "Y la pena es que la decepción llegue tan pronto, en un momento en el que nos estaban haciendo creer o estábamos haciendo creernos que el PSOE podía ser otra cosa con el nuevo secretario general", ha apostillado, en alusión a Pedro Sánchez.

Además, ha considerado que tanto el PSOE como Ciudadanos "tuvieron una actitud muy poco a la altura de las circunstancias" en el debate, porque "eligieron una estrategia de tratar de bajar el perfil de la moción de censura". Considera que la decisión de que no interviniera Gabilondo sino su portavoz adjunto, José Manuel Franco, fue "respetable pero equivocada".

"El PSOE ha perdido por completo ya su capacidad de liderar nada ni de visibilizarse como una fuerza de oposición capaz de liderar una alternativa de cambio, están cavándose su propia tumba", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que se colocó en una posición "muy subalterna con respecto a Podemos".

En cuanto a Cs, ha asegurado que "son parte del gobierno, son el bipartito", por lo que, a su juicio, "el PSOE es ingenuo y se engaña enormemente si piensa que dentro de unos meses Ciudadanos va a estar dispuesto de pronto a intentar modificar la situación y construir una mayoría alternativa".

Finalmente, ha considerado que la moción de censura "ha sido un absoluto acierto", ya que aunque no hayan podido echar a Cifuentes, "la conclusión no puede ser que ha sido fallida la moción de censura", sino que "la Asamblea de Madrid se llenó de dignidad por parte de un grupo que impugnó lo que está pasando en la Comunidad de Madrid gobernada por unos impresentables".

"¿Quién venció el debate? Sin lugar a duda nosotros, quien terminó abandonando el hemiciclo porque no eran capaces ni de sostener la tensión ni de argumentar ni defender su gestión y su políticas fue el PP, que lo único que hizo fue caer en la zafiedad y en la descalificación personal y acabaron abandonando el hemiciclo. Como se dice en el boxeo, KO", ha zanjado.