SÁNCHEZ JUSTIFICA QUE TVE NO EMITA EL WORLDPRIDE: “NUNCA LO HEMOS OFRECIDO, Y TELECINCO Y ANTENA 3 TAMPOCO LO DARÁN"

- Rechaza imponer a TVE cuotas mínimas de información cultural, como pide C's. El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, justificó hoy en el Senado que TVE no vaya a retransmitir el próximo 1 de julio la marcha en Madrid del WorldPride.Sánchez compareció ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y contestó a sendas preguntas de PSOE y Podemos sobre las razones por las que TVE no va a dar un evento de repercusión mundial como este.El responsable de Prado del Rey adujo varios motivos: que en 40 años que lleva celebrándose esa marcha, TVE no lo ha dado nunca, “ni siquiera en la edición de 2005, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que dos días antes se había aprobado la ley de matrimonio homosexual y era una buena percha para darla; pero ahora el intolerante y el antiguo soy yo”.Sánchez también argumentó que TVE “tiene ya la parrilla diseñada” “y una retransmisión en directo "no entra en nuestros cálculos y no encaja dentro de nuestra programación”, lo mismo que le sucede, afirmó, a las otras dos grandes cadenas, Telecinco y Antena 3, “que tampoco lo van a dar. “Hemos coincidido las tres sin haberlo hablado previamente, por algo será”, remarcó.Sánchez aclaró que aunque no habrá retransmisión en directo el 1 de julio, RTVE dará toda la información que se derive de la parada por las calles de Madrid. “No oculto que soy católico, apostólico y romano, pero practico el liberalismo”, afirmó el presidente de RTVE.El socialista Ignacio Urquizu le recordó que Telemadrid y laSexta sí emitirán la manifestación, y le reprochó que TVE “no considere este evento de interés general”, mientras cada semana ofrece una misa. “Es algo que no nos sorprende, porque sabemos los problemas que tienen ustedes con la gente que piensa diferente, y siempre les ha faltado talante. Muestran cuál es su idea de país". Desde Podemos, Pilar Lima se quejó de que la ausencia de la retransmisión en directo del WorldPride de TVE prueba que los directivos de Prado del Rey viven “en épocas pretéritas”, porque la marcha en Madrid “va a ser un hito histórico que merece toda la cobertura de una televisión pública”.Sobre la decisión de TVE, el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales Bisexuales (Felgtb), Jesús Generelo, anunció este miércoles en un comunicado que ha remitido una carta al presidente de RTVE para que reconsidere su negativa a dar el WorldPride.Generelo le dice a Sánchez que será un acto de proyección internacional en el que se “reivindicará la diversidad y la defensa de derechos humanos” y TVE debe hacer valer su condición de servicio público garantizando su cobertura “de manera proporcional a su importancia”. EUROVISIÓNEn su comparecencia, a Sánchez también le preguntó el PSOE por el último puesto obtenido este año en Eurovisión por el representante español, Manel Navarro. Sánchez le contestó que España solo ha ganado dos veces el festival en toda su historia y ha quedado dos veces penúltima y cinco en la última plaza, “y le aseguro que no he estado yo siempre aquí”. “Es lo que hay”, añadió Sánchez, que dijo que los profesionales de la cadena pública han hecho “un gran esfuerzo para acudir a Eurovisión en las mejores condiciones posibles” y ya se está “trabajando para que el resultado del año próximo sea mejor”.El socialista José Zargoza dijo que Sánchez ha conseguido el "objetivo" de “no ganar para no tener que gastar en organizar el concurso”, poniendo en tela de juicio “el prestigio, la dignidad y la vergüenza” de los profesionales de TVE.CUOTA CULTURALPor otra parte, Sánchez mostró durante su comparecencia su posición contraria a imponer a TVE unas cuotas mínimas de tiempo dedicado a información cultural.Sánchez respondió a una pregunta sobre este asunto del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz. Este partido ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que defiende fijar una cuota mínima de contenidos culturales en TVE y el canal 24 Horas, para “garantizar” que siempre habrá estos contenidos. Sánchez aseguró que TVE ya da una media de entre 3 y 5 minutos de información cultural en sus noticieros, pero imponerles cuotas “es prácticamente imposible, porque estamos sujetos a acontecimientos exógenos que nos condicionan, como un atentado”. En la sesión celebrada en el Senado aclaró que se suprimió el pasado 21 de mayo el avance especial previsto sobre el ganador de las primarias del PSOE porque ya se informó en el telediario de esa noche que Pedro Sánchez había sido el más votado, y si hubiera sido otro el aspirante ganador se hubiera actuado igual.