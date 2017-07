MURCIA. EL PP DICE QUE EL AUTO SOBRE SÁNCHEZ ES “UN PASO MÁS” EN UN PROCESO QUE AL AVANZAR “DESMONTA LAS ACUSACIONES”

Etiquetas

- Remarca que “lo más importante es que el juez y el fiscal dejan claro que no falta un solo euro”. El portavoz del Partido Popular de Murcia, Víctor Martínez, señaló este viernes que el auto judicial sobre el expresidente de la región Pedro Antonio Sánchez “es un paso más en un proceso judicial abierto que conforme avanza desmonta las acusaciones de los denunciantes” y resaltó que “lo más importante” ahora es que el juez y el fiscal “dejan claro que no falta un solo euro”.A través de un comunicado, Martínez valoró así que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia vaya a sentar en el banquillo al expresidente del Gobierno de esa comunidad autónoma por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) en su etapa de alcalde de la población.En un auto notificado este viernes, el instructor Julián Pérez Templado acordó la conclusión de las diligencias previas del conocido como `caso Auditorio´ que investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del centro cultural.Sobre la decisión del juez Julián Pérez-Templado en torno la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, el portavoz regional del PP defendió que “lo más importante y lo primero que han dejado claro el juez y el fiscal que no falta un euro, todo el dinero está en la obra y nadie ha metido la mano”.A su juicio, “estamos ante un paso más dentro de un proceso judicial abierto, en ningún caso firme”, ya que “no es una sentencia”. Insistió en que “el dinero público, hasta el último euro de la subvención, se ha invertido en la construcción del auditorio”.Esto le llevó a declarar que “conforme avanza el procedimiento se van desmontado las acusaciones vertidas por la oposición”, refiriéndose a que este caso se inicia por una denuncia del Partido Socialista y a que Podemos se ha personado como acusación particular.“Confiamos en que el proceso avance, que lo haga con celeridad y todo se pueda aclarar y solucionar cuanto antes”, reiteró Martínez, para a renglón seguido añadir que “el PP se queda con lo que debe preocuparle a los ciudadanos y es que nadie se ha llevado un euro”.El portavoz popular defendió también el respeto a la presunción de inocencia, reclamó que “dejemos trabajar a la Justicia y pidámosle celeridad” y subrayó que “Pedro Antonio Sánchez en el ejercicio de sus responsabilidades públicas ha actuado siempre con honradez y transparencia por lo que cuenta con todo nuestro apoyo”.