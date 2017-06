ROCA SOSTIENE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL CONSISTE EN “RESISTIR LA PRESIÓN MEDIÁTICA”

Etiquetas

El que fuera portavoz parlamentario de CiU en el Congreso y uno de los redactores de la Constitución de 1978, Miquel Roca, ha asegura do hoy en la VII Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España que la independencia judicial consiste en que jueces y fiscales logren “resistir la presión mediática” y “la opinión tertuliana diaria”.Miquel Roca participaba en la ponencia 'Abogacía, justicia y asuntos públicos. Actuación coordinada: papel de la Oficina de Representación Institucional' durante la VII Jornada de Juntas de Gobierno que la Abogacía celebra en Granada.Preguntado por el moderador sobre la independencia en la justicia y su garantía constitucional, el veterano abogado ha dicho que “¡ojalá fuera tan fácil!” garantizar la independencia judicial cambiando sólo la Ley. La autonomía de jueces y fiscales, ha asegurado, no dependen de que se legisle en uno u otro sentido, “la independencia judicial es resistir la presión mediática que dice a su señoría cómo tiene que ser su sentencia o lo que tiene que hacer".Roca se ha acabado preguntando en voz alta si "¿la opinión tertuliana diaria diciendo como va ser una sentencia, no influye en el poder judicial?", a lo que ha respondido que "si se hace así, es para influir".Esta misma mañana, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha invocado el funcionamiento autónomo del ministerio público en la rueda de prensa en la que ha anunciado la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, asegurando que es una institución “autónoma de todos los poderes del Estado” y de todas las “influencias ajenas”, que “no debe verse influenciada por nadie ni por nada, y guiarse sólo por el cumplimiento de ley”.Dejando entrever su malestar por lo que considera presiones, el fiscal general terminó su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no aceptó preguntas, haciendo una petición expresa: “Les pido que dejen trabajar a la Fiscalía con el necesario sosiego”.