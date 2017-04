GÜRTEL. DASTIS SUBRAYA QUE EL GOBIERNO RESPETA Y ACATA LAS DECISIONES DE LA JUSTICIA

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dejó claro este miércoles que el Gobierno, en general, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en particular, respetan y acatan las decisiones de la Justicia.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, a su llegada a un desayuno informativo en Madrid en el que presentó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.Lo hizo un día después de que la Audiencia Nacional acordase que Rajoy tendrá que declarar como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.Tras expresar su confianza en que la declaración de Rajoy no afectará a la imagen de España en el Exteriores, aseveró que “el Gobierno y su presidente respetan y acatan las decisiones de la Justicia, como no podía ser menos”.