EL PSOE SUBRAYA QUE “NO PUEDE HABER QUITAS” Y LOS CONSUMIDORES TIENEN QUE “COBRAR TODO” TRAS LA SENTENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, subrayó este jueves que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo es “clara y contundente” y, por tanto, “los consumidores no pueden verse afectados y tienen que cobrar todo”. “No puede haber quitas”, sentenció.Lo dijo en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja tras haber mantenido una reunión con varias asociacioens de consumidores después de que la Justicia europea acordara finalmente la retroactividad de las cláusulas suelo de las hipotecas españolas, con lo que las entidades financieras deberán devolver todo lo cobrado de más.“Hay una sentencia clara, contundente y los consumidores no pueden verse afectados y tienen que cobrar todo. No puede haber quitas. La sentencia es concluyente, aquí no hay medias tintas”, sentenció Saura, para agregar que los bancos “tienen que pagar” ya que “no cabe posibilidad de quita”.En esta línea, argumentó que los consumidores tienen “el derecho” a cobrar porque “ha habido muchísimo exceso en estos últimos años”. “Estamos buscando una vía de resolución extrajudicial de forma que sea rápido y, efectivamente, se cumpla la sentencia y se devuelva todo”, explicó.Explicó que la “idea” es “llegar a un instrumental extrajudicial” que permita que “no haya quitas” y el proceso se haga “a coste cero para los afectados”. “Estamos buscando el instrumental más adecuado para que se haga de manera participativa, flexible y rápida y que no tenga coste para los consumidores”.“Pensamos que esto tiene que ser en semanas y no en meses”, aseveró, al tiempo que defendió el portavoz de Economía del PSOE en la Cámara Baja, al tiempo que defendió que en estos momentos hay que “pensar” en los consumidores “más vulnerables”. Por su parte, la portavoz socialista de Consumo, Begoña Tundidor, dijo que tras escuchar a las distintas asociaciones al PSOE le ha quedado “claro” que debe “trabajar duramente para que el Gobierno no se ponga la venda y trabaje en una resolución a este conflicto y para que todos los ciudadanos que se han visto afectados pueden ver efectiva la sentencia lo antes posible”. “Estamos pensando en pedir al Gobierno que ponga una herramienta para que los ciudadanos puedan ver en qué consiste el dinero que tienen que devolverles los bancos”, destacó, antes de añadir que “todo” lo que haga su formación sobre este asunto lo hará “de la mano” de los consumidores”. “Esperamos que el Gobierno tenga la sensabilidad, que negocien lo antes posible para que esto sea efectivo”, zanjó.