RIVERA SUGIERE QUE LA "AMENAZA VELADA" DE PUJOL ESTÁ SIRVIENDO PARA "PROTEGER A SU FAMILIA"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sugirió este viernes que la "amenaza velada" que en su día profirió Jordi Pujol ante el Parlamento de Cataluña "está sirviendo para proteger a su familia" ante los tribunales en las causas que se siguen contra ellos. Lo dijo ante los medios de comunicación en Valladolid al ser preguntado por el hecho de que Oleguer Pujol saliera el día anterior de la Audiencia Nacional sin que el juez atendiera la petición del fiscal de prisión provisional sin fianza por entender que puede seguir blanqueando dinero. "Los hay con suerte, no sé cómo lo hacen los señores Pujol y su familia", dijo Rivera, para que a pesar de todas las pruebas aportadas por la Fiscalía el juez decida únicamente retirar el pasaporte e imponer comparecencias quincenales.Rivera precisó que respeta las decisiones judiciales pero reconoció que en este caso le "sorprende" que no se impongan medidas cautelares más duras, y en ese sentido recordó la "amenaza velada" que Pujol lanzó en su comparecencia ante el Parlamento de Cataluña al decir que si se movía el árbol "iban a caer algunas ramas"."No sé si está sirviendo para proteger a su familia" porque haya determinados "tentáculos" que lleguen hasta los juzgados, apuntó Rivera, o simplemente es una decisión "que no comprendemos". El líder de Ciudadanos subrayó que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años y ahora tiene "a toda la familia imputada" pero en la calle con posibilidad de seguir blanqueando dinero "y no sucede nada". Considera que es "decepcionante" para muchos ciudadanos "ver que algunos siempre salen ganando", y por ello reiteró de nuevo el "respeto" por los jueces, pero reivindicó también su derecho a "opinar" sobre la existencia de una familia "que parece tener el visto bueno, el beneplácito" de algunos que se sienten "amenazados por la información" que puede utilizar Jordi Pujol.