‘HAZTE OÍR’ SUGIERE QUE CARMENA NO MULTA AL 'TRAMABÚS' DE PODEMOS POR “SER DEL MISMO PARTIDO”

La asociación ‘Hazte Oír’ ha sugerido que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha multado a Podemos por el 'TramaBús' porque la formación morada es la que gobierna en el Consistorio de la capital.Fuentes de la asociación presidida por Ignacio Arsuaga trasladaron así a Servimedia su valoración respecto al 'TramaBús' y a que el Consistorio madrileño no haya inmovilizado ni multado a este vehículo, como sí hizo en con el de 'Hazte Oír' referido a la identidad de género. En este sentido, las fuentes de esta entidad consultadas aseguraron, en referencia al autobús de Podemos, que les parece “muy bien” que todos los partidos puedan expresarse libremente, pero que encuentran “raro” que a ellos no les dejasen circular con su autobús de la transexualidad, se lo inmovilizasen y les terminaran multando.“Nos parece muy bien", señaló textualmente la asociación de Arsuaga, "que todos los grupos puedan expresarse libremente, pero nos parece raro que Manuela Carmena les deje y que a nosotros nos lo inmovilice y nos multe. ¿Será por ser del mismo partido?".INMOVILIZACIÓN JUDICIAL‘Hazte Oír’ sacó a la calle su autobús el pasado 27 de febrero con un mensaje que aludía a la transexualidad en los siguientes términos: ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo’. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Madrid inmovilizó este vehículo porque incumplía supuestamente dos ordenanzas, la de Circulación y la de Publicidad.Arsuaga explicó que el objetivo de su campaña era "denunciar las imposiciones de la ideología de género que vulnera la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos". Mientras tanto, miembros de diferentes partidos, asociaciones y del propio Consistorio madrileño criticaban el texto que aparecía en el vehículo, al que llegaron a llamar “autobús de la vergüenza”.Asimismo, el magistrado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ordenó el 2 de marzo la inmovilización del autobús hasta que no retirase los mensajes anteriormente citados y la asociación se vio obligada a modificarlos para continuar su trayecto hacia Valencia.El 3 de marzo la Policía Municipal retuvo otro vehículo de ‘Hazte Oír’ por estacionar en la plaza de Cibeles por incumplir nuevamente la ordenanza de Publicidad de la capital, ante la indignación de Arsuaga.