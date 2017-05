EL SUPREMO CONFIRMA LA ILEGALIDAD DE UN PARQUE EÓLICO EN LEÓN QUE AFECTA AL UROGALLO

Etiquetas

El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia la ilegalidad del parque eólico de Valdesamario (León) y ha anulado definitivamente la autorización administrativa que permitía su funcionamiento, con lo que expone los mismos argumentos que empleó en las vecinas instalaciones eólicas de La Espina y Peña del Gato, en el sentido de que las centrales fueron autorizadas sin valorar el impacto que su construcción ha tenido sobre las poblaciones de urogallo cantábrico, una especie que está en peligro crítico.Con su decisión, el Supremo cierra el ciclo de recursos presentados por SEO/BirdLife después de 13 años ante las irregularidades observadas en el nudo eólico Villameca, que planteaba la construcción de 22 parques eólicos más. Sólo seis fueron construidos y entraron en funcionamiento: los tres anulados por el Alto Tribunal y otros tres que la ONG ambiental no pudo recurrir ante la Justicia.SEO/BirdLife señaló este miércoles que, pese a las sentencias del Tribunal Supremo que anulan los tres parques mencionados, “la historia parece no haber terminado” porque la Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para legalizarlos.“Volver a autorizar estos parques evidencia una política de hechos consumados por parte de las empresas y del Gobierno regional: si bien las empresas adjudicatarias han renunciado a los proyectos que no habían construido, retoman una y otra vez el procedimiento para mantener en activo los parque ilegales que sí construyeron”, apuntó Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife.Atienza consideró “un error plantear esta cuestión como un conflicto entre el más que necesario desarrollo rural de la región y la también necesaria conservación de la naturaleza”. “Resulta necesario que se abandonen posturas intransigentes para evitar que sigan perdiendo todas las partes: los municipios titulares de los montes, los propios promotores de los parques, el desarrollo de las energías renovables y el medio ambiente. Desde SEO/BirdLife realizamos un llamamiento a todas las partes para que se logre una solución que no solo respete la legalidad sino que ampare a la gente y a la naturaleza”, subrayó.CUATRO EXPEDIENTESLas obras de construcción del parque eólico Valdesamario comenzaron en 2008 sin contar con las autorizaciones oportunas, según la ONG, que añade que se prolongaron hasta mayo de 2010 incumpliendo el condicionado ambiental que prohibía la ejecución de actuaciones de todo tipo en épocas sensibles para la población de urogallo más meridional del mundo, que ocupaba la zona de implantación del parque.Estas irregularidades motivaron la incoación de al menos cuatro expedientes sancionadores, los cuales, sin embargo, no impidieron que la empresa siguiera construyendo el parque. Para cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó un auto de paralización cautelar de las obras, el 10 de junio de 2010, éstas ya habían terminado.En paralelo, las licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento de Valdesamario también fueron anuladas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2. La sentencia se publicó en 2013, tres años después de que el parque hubiera entrado en funcionamiento. Entre 2010 y hasta la actualidad, la instalación ha generado casi cuatro millones de euros a la empresa titular, según SEO/BirdLife.Esta misma forma de proceder, con la conclusión de obras de forma irregular, se ha repetido en los parques La Espina y Peña del Gato, cuyas autorizaciones también fueron anuladas primero por el TSJCyL y, años después, por el Tribunal Supremo.Dentro del nudo eólico Villameca se planteaba la construcción de 22 parques eólicos y más de 75 kilómetros de tendidos de alta tensión. Once de esos parques han sido anulados tras ser recurridas sus autorizaciones, en su mayor parte por SEO/BirdLife (Murias II, Curueña I y II, Villabandin I y II, Salce, Espina, San Feliz, Valdesamario, Peña del Gato y Quintana) y otros ocho previstos no llegaron a ser autorizados (Ampliaciones de Espina, Valdesamario y San Feliz, Murias I y III, Cirujales, Barrio de la Puente y Posada de Omaña).