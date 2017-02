Sánchez Mato critica "rabietas infantiles" del PP, PSOE les da "un zasca" y PP avanza posible impugnación de ordenanzas

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha criticado este viernes las "rabietas infantiles" del PP --en relación a su queja por la falta de tiempo para analizar las enmiendas al proyecto de presupuesto-- mientras que el portavoz del área del PSOE, Ramón Silva, ha dado a los populares un "zasca" al recordarles la impugnación por los tribunales de hasta dos presupuestos en los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón, lo que ha sido contestado por el popular Íñigo Henríquez de Luna avanzando una posible impugnación de las ordenanzas fiscales.

PP y Ciudadanos habían criticado el escaso margen de tiempo para analizar las enmiendas derivadas del acuerdo entre Ahora Madrid y PSOE antes de la comisión extraordinaria de presupuestos celebrada este viernes. Ambas formaciones pidieron más tiempo y que la comisión se celebrase el lunes. El delegado ha puesto sobre la mesa "la urgencia de que los presupuestos se aprueben lo antes posible".

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, ha criticado la convocatoria de la comisión de manera "improvisada y sin tiempo de margen". El socialista Ramón Silva ha declarado que "si el reloj no hubiera corrido en contra", se podrían haber estudiado y aceptado más enmiendas transaccionales (el proyecto, además de las acordadas entre Ahora Madrid y PSOE, recoge dos enmiendas del PP y otras tantas de C's).

"PRIMERO INSULTAN Y DESPUÉS PIDEN PRÓRROGA"

Fueron 90 las enmiendas transaccionales que recibieron ayer a las 13 horas los grupos de la oposición pero el resto de enmiendas (un global de 721) "estaban presentadas" ya y se ha tenido "más tiempo que nunca" con la prórroga presupuestaria, ha señalado.

El PSOE habría sido "flexible" y habría aceptado trasladar la comisión al lunes pero la actitud del PP, que no de Ciudadanos, les llevó a rechazar esta opción. "Primero llegan los teletipos donde te insultan y después te piden la prórroga", ha criticado el socialista.

"No sé a qué insultos se refiere. Yo me quejé del trabajo exprés porque es impresentable que, si el Gobierno y el PSOE llegan a un acuerdo que firman públicamente el miércoles a las 10 horas, que hasta ayer a las 13 horas no las conociéramos la oposición de verdad, porque el PSOE ya no se puede calificar de oposición", ha replicado Henríquez de Luna.

El popular también se ha referido a unas declaraciones hechas ayer por Sánchez Mato. "Quienes no pueden esperar son los madrileños por que haya gente que quiera dormir ocho horas", le espetó a los concejales del PP. "Si uno no tiene que dormir para sacar las cosas importantes hay que predicar con el ejemplo", ha contestado el concejal al delegado.

"Ya no me salen horas para dormir menos", ha replicado a su vez Sánchez Mato, que ha destacado que los tiempos cumplen el reglamento diseñado por el PP, como bien sabe Henríquez de Luna por tener ya experiencia como concejal en esta Administración. "Usted lleva más tiempo que yo en esta institución, yo soy un pobre chaval que acaba de llegar", ha ironizado. También ha apuntado que algunas transaccionales (ocho) se han aprobado minutos antes de que comenzase la comisión. "Las rabietas infantiles no han lugar", ha espetado al edil del PP.

IMPUGNACIÓN DE DOS PRESUPUESTOS

Silva, por otro lado, ha recordado que el PSOE impugnó los presupuestos de 2002 y 2005, con Henríquez de Luna en el gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, por destinar patrimonio a gastos que no permite la ley. "Ha llovido mucho desde entonces", le ha contestado el popular, que ha advertido que su grupo ejercerá sus "derechos legales" por las enmiendas transaccionales en las ordenanzas fiscales aprobadas en diciembre presentadas "fuera de plazo porque el PSOE se durmió en los laureles". "A lo mejor también se crean problemas legales", ha aventurado.

"Me duele hasta a mí el zasca que el concejal Ramón Silva les ha atizado (sobre presupuestos impugnados) porque es claro y pertinente. Le ha relatado una sentencia firme de la que usted formó parte como condenado", ha añadido Sánchez Mato, que ha terminado su intervención con un símil deportivo: "esperamos que el debate en el pleno sea de altura y que no se hable del árbitro sino que se trate de jugar al fútbol. Los que sólo hablan del árbitro es porque saben que tienen perdido el partido".