Sanz urge a la Junta a dejar de "generar polémica" y a decir "cuánto dinero tiene" para la Ciudad de la Justicia

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la Junta de Andalucía que "deje de seguir creando nuevas polémicas" en torno a la Ciudad de la Justicia y que aclare a los gaditanos "cuánto dinero tiene" para ejecutar el proyecto, ya que sospecha que no se trata de un problema de ubicación, sino de "un problema de recursos de la Junta".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz ha pedido a la Junta que "deje de marear la perdiz y de buscar excusas" en relación a la Ciudad de la Justicia, como ha indicado que ha vuelto a hacer este lunes confrontando sobre el asunto con el Ayuntamiento de la capital.

Al respecto, el delegado ha criticado que "algunos no aprenden que estamos en una nueva etapa" en la que no vale ver "quién es más culpable" y generar "polémicas", sino que hay que "buscar soluciones" entre todas las instituciones. Así, ha enfatizado que Cádiz no puede ser la única provincia sin una solución a la Ciudad de la Justicia.

El delegado ha exigido a la Administración andaluza que no genere "polémica todos los días" sobre dónde se va a ubicar la Ciudad de la Justicia, recordándole en este punto que, a petición de la Junta, el Ayuntamiento de Cádiz ya inició en 2002 los trámites de modificación del PGOU para cambiar el uso de educativo a administrativo del espacio de la Institución Provincial, donde inicialmente quería incorporarse la Ciudad de la Justicia.

Así, Sanz ha incidido en su sospecha de que se trata de un problema de recursos de la Junta para ejecutar este proyecto, exigiendo al Gobierno andaluz explicaciones al respecto.

Por último, ha asegurado que el Gobierno central está ofreciendo "consensos, acuerdos históricos y buscar soluciones a los asuntos de interés que tiene la provincia", lamentando que la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación gaditana, Irene García, no haya mostrado este lunes "mucho interés" en esa "mano tendida que institucionalmente he querido ofrecer al resto de instituciones". En su opinión, García "desaprovecha una ocasión de oro y se equivoca, porque es momento para los consensos y los acuerdos".