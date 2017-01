Satisfacción de Ramón Ruiz por archivo del 'caso Racing', que era una causa "más política que real"

Etiquetas

El secretario de Coordinación y Política Institucional del PSOE de Cantabria, Ramón Ruiz, ha manifestado este martes su "satisfacción" por el archivo del 'caso Racing', en el que estaba imputado el presidente de su partido Ángel Agudo y el exconsejero regionalista Javier López Marcano, porque era una causa "más política que real" El también consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional PRC-PSOE ha indicado que, por el momento, sólo conoce que se ha archivado la causa, tras revocar la Audiencia Provincial el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que imputaba a los dos políticos por malversación en la venta del Racing al empresario indio Ali Syed.

El secretario de Coordinación y Política Institucional del PSOE de Cantabria, Ramón Ruiz, ha manifestado este martes su "satisfacción" por el archivo del 'caso Racing', en el que estaba imputado el presidente de su partido Ángel Agudo y el exconsejero regionalista Javier López Marcano, porque era una causa "más política que real"

El también consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional PRC-PSOE ha indicado que, por el momento, sólo conoce que se ha archivado la causa, tras revocar la Audiencia Provincial el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que imputaba a los dos políticos por malversación en la venta del Racing al empresario indio Ali Syed.

"Realmente no he tenido tiempo más que de conocer la noticia pero no tengo más que satisfacción porque lo hayan archivado", ha manifestado Ruiz a preguntas de la prensa minutos después de que se conociese el archivo del caso.

El consejero socialista ha recordado que el archivo de la causa es "algo que hemos venido defendiendo desde el PSOE", al considerar que era "una cuestión más política que real" y, por ello, ha enfatizado que para los socialista es una "satisfacción".

Cabe recordar que López Marcano tuvo que renunciar a su acta de diputado tras las elecciones autonómicas de mayor de 2015 ya que era una condición de Podemos para alcanzar un pacto con el PRC para la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria.