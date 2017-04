Seijas recurrirá el auto judicial que le deniega su reintegración en Podemos de Baleares

Etiquetas

La diputada balear Montserrat Seijas ha anunciado este jueves que recurrirá el auto judicial que le deniega el reingreso en su antigua formación, Podemos de Baleares, como medida cautelar.

En un comunicado enviado a los medios, Seijas ha recordado que la jueza sí estima que hay apariencia de buen derecho en la demanda de Seijas, pero no considera justificado el peligro por la mora procesal.

En este sentido, la diputada ha señalado que esto significa que la juez cree que si no se le otorga la medida cautelar de reintegro en el partido no sufrirá ningún perjuicio irreparable y que puede esperar a la sentencia; no obstante, Seijas no comparte esta visión y apelará la decisión ante la Audiencia Provincial.

En el recurso, la diputada prevé defender que existe un peligro de mora procesal "ya que este proceso, si cualquiera de las partes lleva los recursos ante Tribunales Superiores, puede alargarse mucho en el tiempo, incluso hasta cuatro años hasta finalizar el último recurso posible".

"Es evidente que todo este tiempo se me está negando la posibilidad de participar en las decisiones junto a mis compañeros de círculos y territorios", ha protestado la diputada, ahora adscrita al Grupo Mixto. Además, Seijas ha indicado que a consecuencia de la expulsión de Podemos también fue expulsada de la Agrupación de Gent por Ciutadella, ello sin incluir "el desgaste personal y psicológico".

"Hay sentencias y jurisprudencia que recogen estas situaciones en la dirección que estoy defendiendo y, en esta línea plantearé esta petición en mi recurso", ha avanzado Seijas, que también reivindicará no cargar las costas a su demanda.