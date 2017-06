Serracant defiende que actuó por una "voluntad unánime" del pleno en la cesión de Cal Balsach

Etiquetas

El teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sabadell, Maties Serracant, está citado a declarar este miércoles como imputado en el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell por presunto tráfico de influencias en la cesión de Cal Balsach a la Asociación Casal El Tallaret de la Creu Alta.

En declaraciones a los medios previas, ha recordado que esta cesión era una "voluntad unánime" del pleno, y ha añadido que en febrero de 2015 todos los partidos que formaban el plenario dieron el visto bueno a una propuesta que tenía por objetivo dar utilidad a un espacio abandonado para una entidad que hacía años que lo reivindicaba, ha asegurado.

En este sentido, ha remarcado que "no es una decisión ni de Maties ni de la Crida per Sabadell --partido al que forma parte--", como tampoco fue un acto de favoritismo, señalando nuevamente que respondía a la unanimidad del plenario y que no tiene nada que esconder.

"Estoy convencido, sin ningún tipo duda, de que se ha hecho lo mejor para la ciudad", ha afirmado, y ha defendido la actuación de los técnicos, que también están citados a declarar como investigados.

Se trata de la directora de Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento, Margarita López; la exdirectora de la misma área entre los años 2013 a 2015, María Rosa Martínez, y el jefe de servicio de planificación urbanística, Josep Torras.

A las puertas de las dependencias judiciales se ha reunido un amplio grupo de personas como muestra de apoyo a Serracant, y además de miembros del gobierno municipal, ha estado presente el alcalde de la localidad vecina de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà.