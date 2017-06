Sindicato Médico "exige" a Sanidad que incluya a interinos en carrera profesional y les pague los complementos atrasados

Etiquetas

"No descarta" emprender "medidas de presión" si la Consejería de María Luisa Real (PSOE) no accede a su petición

El Sindicato Médico de Cantabria "exige" a la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista María Luisa Real, la inclusión de los médicos interinos a la carrera profesional y el abono de los complementos que, a su juicio, les corresponden y que no han percibido y "no descarta" llevar a cabo "medidas de presión" si no se responde a su reclamación.

Esta exigencia del sindicato, realizada este miércoles en rueda de prensa por su presidente y su secretario general, José Antonio Campos y Vicente Alonso, respectivamente, llega apenas unas semanas después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander haya reconocido el derecho de los interinos a la carrera profesional, un sentencia que, a juicio del Sindicato Médico, "abre la puerta" a acabar con la "discriminación" que sufren los internos.

El Sindicato Médico confía en que la Consejería no recurra esta sentencia y esperará una respuesta a su petición antes de decidir si toma algún tipo de medida de presión.

ENTRE EL 35%-40% DE LOS MÉDICOS DEL SCS SON INTERINOS

Campos ha explicado que para el Servicio Cántabro de Salud (SCS) trabajan en la actualidad unos 600 médicos interinos y suponen en torno al 35 o 40% de la plantilla, dándose el caso de que, por ejemplo, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla hay más facultativos en esta situación que fijos.

A su juicio, estos profesionales sufren varias situaciones de "discriminación" ya que, por un lado, no reciben "ningún complemento" de carrera profesional --y que, según señalan, les podrían suponer de media unos 6.000 euros anuales si estuvieran en el Grado II-- pese a que "no hay ninguna diferencia" respecto a los fijos en el trabajo que desempeñan y, por otro, el Gobierno de Cantabria no convoca oposiciones con el número suficiente de plazas para que puedan acceder a un puesto fijo.

Y es que, según han señalado desde el Sindicato Médico, la Consejería se ahorra "mucho dinero" manteniendo como interinos a los médicos.

Han explicado que la interinidad no solo afecta a los médicos más jóvenes sino que también hay médicos "con 50 o 55 años" que todavía están en esta situación pese a su antiguedad en el ejercicio de la profesión y que cumplirían los requisitos para estar, incluso, en el Grado III de carrera profesional (para el que se exigen, al menos, 15 años de experiencia, entre otros aspectos).

Desde el Sindicato Médico no aceptan que la Consejería aluda a cuestiones económicas cuando, en cambio, desde el Gobierno de Cantabria se está dedicando o se va a destinar dinero público a otras situaciones que, a su juicio, "no tienen ningún pase".

Por ello, instan a la consejera a llegar a un "acuerdo" sobre el acceso de los médicos interinos a la carrera profesional ya que consideran que es "mejor" que cada facultativo tenga que acudir a los tribunales para conseguir este derecho, con el coste que ello les supone.

En este sentido, han recordado que "cada vez más" juzgados en España, entre ellos los de Cantabria, están reconociendo que los médicos interinos tienen los "mismos derechos" que los fijos.

El Sindicato Médico ha advertido de que, si desde la Consejería se opta por obligar que cada médico defienda en los tribunales su derecho a acceder a la carrera profesional, al Gobierno regional le podría costar "tanto dinero" --sobre todo si se conoce el derecho al cobro retroactivo de los complementos-- que "no va a poder afrontarlo".

Por ello, le ha reclamado a Real que no "pase la pelota" de esta cuestión al siguiente responsable de Sanidad y resuelva esta cuestión.

EL NUEVO MODELO DE CARRERA PROFESIONAL

Además, desde el Sindicato Médico se han quejado de que aún la Consejería de Sanidad no les haya presentado un borrador del nuevo modelo de carrera profesional que aún está sin aprobar, manteniéndose uno que es "obsoleto".

Este sindicato ha explicado que con el Gobierno anterior, con la 'popular' María José Sáenz de Buruaga como consejera de Sanidad, se iba a suscribir un nuevo modelo de carrera profesional.

Finalmente, la llegada del nuevo Gobierno bipartito, con el PSOE al frente del departamento de Sanidad, propuso un nuevo modelo de carrera profesional con mejoras frente al que planteaba el del PP.

Sin embargo, el Sindicato Médico se ha quejado de que Sanidad no le ha presentado ni el borrador del mismo frente a las reuniones de negociación que han mantenido.

Es en este acuerdo de carrera profesional donde el Sindicato Médico quiere que se incluya el reconocimiento a los interinos.