Societat Civil Catalana rebaja a 16.300 el número de personas que han acompañado a Mas, Ortega y Rigau al TSJC

Etiquetas

El Observatorio Electoral de Cataluña de Societat Civil Catalana cifra en 16.300 el número de asistentes que han acompañado al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; la ex vicepresidenta, Joana Ortega; y la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau; a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).