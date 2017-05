Solana dice que el Gobierno no valora el juicio por las dietas de Barkos pero que "hace seguimiento de lo acontecido"

Etiquetas

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que como Ejecutivo foral no hace ninguna valoración del juicio en el Tribunal de Cuentas por las dietas cobradas por Uxue Barkos en su etapa como concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, pero "estamos haciendo un seguimiento de lo que va aconteciendo, como se ha hecho también en otras ocasiones en que ha pasado por otros tribunales y otras salas, en las que la cuestión ha quedado archivada".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno de este miércoles, Solana ha explicado que la presidenta, Uxue Barkos, está en Pamplona y ha presidido la reunión del consejo del Ejecutivo. "No hemos tenido ocasión de tratar en el consejo esta cuestión y entiendo que la presidenta tendrá, cuando proceda, la posibilidad de hacer la valoración que estime oportuna", ha afirmado.

Preguntada por si le preocupa este asunto y si puede poner en riesgo la estabilidad de la mayoría del Gobierno, Solana ha indicado que "no es una cuestión que pueda trasladar ni en un sentido ni en otro porque no es una cuestión que se haya tratado en la sesión del Gobierno".

Sobre la razón por la que Barkos no ha asistido a declarar, la portavoz ha indicado que "no se si no se le ha llamado o hay otro motivo". "Ha estado donde tenía que estar hoy que es en el consejo del Gobierno de Navarra", ha comentado.