CATALUÑA. IRENE RIGAU: “¿NI EL TARDOFRANQUISMO NI LA TRANSICIÓN ME DEPURARON Y ME DEPURARÁN EN DEMOCRACIA?”

La que fuera consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña durante la organización y celebración del 9-N, Irena Rigau, se dirigió al tribunal que la juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación y se preguntó en voz alta si tras sobrevivir al franquismo y la transición va a ser la democracia la que la “depure”.Al igual que los otros dos acusados, Artur Mas y Joana Ortega, hizo uso de su derecho a la última palabra y se dirigió al tribunal en su defensa. Rigau citó un poema de Antonio Machado, antes de preguntarse: "¿Ni el tardofranquismo y ni la transición me depuraron y me depurarán en la democracia por un delito que no he cometido?”.La exconsejera se mostró convencida de que no incurrió en ningún comportamiento ilícito y defendió que "la democracia, en tiempos de globalización, tiene que ser reforzada, con democracia participativa y directa". "No me puedo imaginar de ninguna manera que, como consecuencia de este juicio, empezásemos un camino de involución democrática", concluyó Rigau.A continuación de los alegatos de los tres acusados, que se han sometido a juicio a lo largo de toda la semana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, hizo sonar la campanilla que declara terminada la vista oral y deja el juicio visto para sentencia.