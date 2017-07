(AVANCE) LA TESORERA DEL PP ASEGURA QUE EL PARTIDO “NO ENTREGA SOBRESUELDOS”

Etiquetas

La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, aseguró este jueves que la formación liderada por Mariano Rajoy “no entrega sobresueldos”, paga a sus trabajadores y colaboradores “de manera legal y con la correspondiente retención” y lo que sí se cubren son los “gastos de representación” a “cargos del partido”.Navarro compareció en el Congreso en la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP, en la que avanzó que no respondería a ninguna cuestión referida a un periodo en el que no fuera tesorera ni tampoco a cuestión alguna incursa en un procedimiento judicial abierto. “Aquí no se entregan sobresueldos, el PP paga a sus trabajadores y colaboradores de manera legal y con la correspondiente retención”, aseveró Navarro, que ante la insistencia del portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, sobre esta cuestión, dijo que “a lo mejor” él entiende la palabra sobresueldo “de una manera” distinta a la suya.Ante la insistencia de Cantó, que entonces empezó a preguntarle si existen “paguitas aparte del sueldo” a cargos públicos, la encargada de gestionar las cuentas del PP respondió que “a cargos del partido, sí”, pero que no son sobresueldos, sino “gastos de representación”.Defendió que al menos bajo su “mandato” se están haciendo “las cosas bien”, tal y como está confirmando el Tribunal de Cuentas y se está avanzando al introducir “procedimientos de control” nuevos y acordes a la ley de financiación de partidos.Navarro subrayó que las elecciones generales de 2011 se hicieron con “pulcritud”, están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y “no tienen ningún problema”. En este punto, explicó que según la ley de financiación, las cuentas del PP tienen que integrar al partido a nivel nacional, regional, provincial y local, pero no a los grupos municipales.“Los grupos municipales estarán a su legislación específica y el encargado de controlar las subvenciones a grupos municipales es el Ayuntamiento, y si el Ayuntamiento quiere lo controla y si no, no”, expuso. “Por lo tanto, que hay procedimiento sobre una ‘caja b’ del PP, no lo hay”, razonó.Dijo ser “perfectamente” consciente de las responsabilidades penales en las que podría incurrir si hiciera las cosas mal, “pero como no las he hecho mal no voy a incurrir en ninguna responsabilidad y que yo sepa ningún juez me está investigando por las elecciones municipales de 2011”, respondió al portavoz socialista, Artemi Rallo, cuando se interesó por los gastos electorales de Valencia y el ‘caso Taula’.