EL TRIBUNAL DE CUENTAS HALLA DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACIÓN DE RTVE EN 2014 Y 2015

- Restricción a la competencia y adjudicatarios con problemas fiscales. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización sobre la contratación de RTVE en los ejercicios 2014 y 2015, en el que advierte de deficiencias en el sistema de licitación y en adjudicaciones de concursos por parte de la corporación.El máximo órgano fiscalizador del Estado ha detectado que “en la mayor parte de sus contratos, la corporación aplica como criterio único de selección el precio ofertado por los licitadores, en detrimento de la aplicación de otros criterios de valoración de las ofertas”. El tribunal ha identificado varios supuestos en los que la aplicación exclusiva del criterio del precio “no estaba suficientemente justificada”.El informe también observa que en la mayor parte de sus contratos, RTVE “introduce una cláusula, denominada ‘de buenas prácticas’, que resulta contraria al principio de libertad de acceso a las licitaciones, a la vez que supone una injustificada restricción a la competencia”.Otras anomalías que ha hallado el tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda son que varios contratos se han licitado por lotes sin suficiente justificación y que “en ninguno de los pliegos administrativos o de condiciones generales se ha definido o identificado el procedimiento empleado para proceder a la adjudicación del contrato”.En cuanto a la determinación del presupuesto de licitación, el Tribunal de Cuentas ha identificado diversos supuestos en los que no consta justificación suficiente del importe en que se cuantifica el precio de licitación.Respecto al procedimiento seguido en la admisión y exclusión de licitadores, RTVE tiene establecido un protocolo en la apertura de los sobres “que supone, en la práctica, una merma del principio de transparencia” proclamado en la Ley de Contratos del Servicio Público, puesto que se examina y se decide acerca de si la oferta técnica de los licitadores cumple el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato una vez que ha sido ya conocido por el órgano de selección el precio que cada uno oferta, llegando incluso a decidirse sobre la capacidad y solvencia de los licitadores una vez conocida la oferta económica presentada por estos”. "MERA ASIGNACIÓN DE PUNTOS"El informe, recogido por Servimedia, refiere además que en varias adjudicaciones los licitadores que resultaron adjudicatarios “justificaron estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante la aportación de certificados caducados”; y, en un expediente de contratación, se admitió a licitación a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que “no reunía los requisitos legalmente exigibles para concurrir a la misma, adjudicándosele finalmente el contrato sin que estuviese acreditada la debida constitución de tal UTE”.Respecto a la actuación del órgano de selección al examinar y valorar las ofertas, en uno de los contratos examinados se ha comprobado que el informe de valoración de las ofertas presentadas se limitaba a la mera asignación de puntos, sin aportar motivación alguna sobre por qué cada una de las propuestas era merecedora de la puntuación que, respectivamente, se le otorgaba.En otros dos contratos la acreditación de la solvencia técnica por parte de algún licitador presentaba deficiencias cuya subsanación no fue solicitada por el órgano de selección; finalmente, en tres de los contratos objeto de análisis se acordó la exclusión de algunos licitadores por reducir la cuantía del presupuesto para seguridad y salud, decisión que, además de no estar respaldada por los respectivos pliegos, carece de fundamento legal.En el apartado de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas aconseja a RTVE que estudie "las razones que motivan el bajo nivel de concurrencia a los procesos de licitación que convoca, así como diversificar en mayor medida los criterios de valoración de las ofertas y, en particular, valorar la oferta técnica”.También le recomienda que incluya en los pliegos de contratación la posibilidad de identificar ofertas que pudieran contener valores anormales o desproporcionados estableciendo parámetros para apreciarlas.ECHENIQUE Y SÁNCHEZAl informe han presentado alegaciones Leopoldo González Echenique como presidente de RTVE en el periodo fiscalizado del 1 de enero de 2014 a 25 de septiembre de ese año, día en que dimitió como responsable de Prado del Rey.Echenique asegura que “a pesar de mi limitada intervención en un número también muy limitado de expedientes de contratación objeto de la fiscalización, no me consta que se haya cometido ninguna irregularidad”.El presidente actual de RTVE, José Antonio Sánchez, sí ha remitido un catálogo amplio de alegaciones. En unos casos asegura que ya se han adoptado recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas en su informe y en otros defiende que la confidencialidad o la división de contratos en lotes está justificada.