García celebra que el TSJA respalde al Ayuntamiento frente al Córdoba CF con la Ciudad Deportiva

Etiquetas

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), ha expresado su "alegría" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia de la que ha tomado conocimiento este viernes la Junta de Gobierno Local, haya respaldado la decisión del gobierno local de PSOE e IU de anular la cesión de suelo municipal en el Parque del Canal, para la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, que hizo el anterior gobierno local del PP.

En rueda de prensa, García ha reaccionado así después de que el TSJA haya desestimado el recurso de apelación que interpuso la Fundación del Córdoba CF, a la que se cedió el pasado mandato la citada parcela, contra la sentencia que dictó el pasado diciembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Córdoba, que ya había dado la razón al Consistorio cordobés.

Es más, según ha destacado Pedro García, el TSJA no solo ratifica la sentencia anterior favorable al Ayuntamiento, sino que, además, "condena en costas a la Fundación, que eso en el mundo de la Justicia también tiene un simbolismo", a lo cual también añade el TSJA, según ha subrayado el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que "esa cesión no estaba bien hecha y que no se podía hacer como se hizo", pues se perjudicaba el interés general de la ciudad.

De hecho, ese siempre fue el argumento esgrimido por el gobierno municipal de PSOE e IU al anular la cesión de suelo hecha por el anterior gobierno del PP a la Fundación del Córdoba CF, de modo que, en opinión de García, la resolución del TSJA "tiene ahora unas repercusiones políticas" evidentes.

En este sentido, ha recordado que el actual gobierno municipal "nunca" se opuso a "que el Córdoba CF tuviera una ciudad deportiva", pues en el Consistorio estaban "dispuestos a colaborar con el Córdoba CF para que tuviera unos terrenos en una parte de la ciudad, pero no que se les regalaran de esa manera los mejores terrenos que tenía la ciudad de Córdoba, porque lo que había detrás era un auténtico pelotazo urbanístico del anterior gobierno municipal con el Córdoba CF, en este caso con una pantalla que era la Fundación del Córdoba CF".