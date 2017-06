((AVISO: Esta información sustituye a la transmitida ayer con el siguiente titular: "Cabify muestra su satisfacción por la sentencia del TSJM que desestima la denuncia de Fedetaxi")) CABIFY MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR LA SENTENCIA DEL TSJM QUE DESESTIMA LA DENUNCIA DE FPTM

Etiquetas

El country manager de Cabify España, Mariano Silveyra, ha expresado su satisfacción después de que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid haya desestimado la demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) contra la compañía por competencia desleal y violación de las normas de transporte en materia de contratación de servicios mediante vehículos de arrendamiento con conductor.Silveyra indicó que están satisfechos después de que “finalmente se haya hecho justicia y se demuestre la legalidad de nuestros servicios, como siempre hemos defendido”.En este sentido, recalcó que desde su origen en España en 2011, “hemos operado estrictamente bajo el marco legal, cumpliendo con todos los requisitos requeridos por las administraciones”. Ahora, añadió Silveyra, “confiamos en que podamos seguir operando con tranquilidad sin que terceros se interpongan en el camino de la innovación y del derecho a elegir por parte del usuario” y agradeció las “innumerables” muestras de apoyo que han recibido por parte de usuarios, empleados y colaboradores, así como por parte de los diferentes agentes sociales a lo largo de todo este proceso judicial.Este jueves, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra Cabify por competencia desleal y violación de las normas de transporte en materia de contratación de servicios mediante vehículos de arrendamiento con conductor, al estimar que las normas supuestamente infringidas en que se funda el reproche de deslealtad no imponen obligaciones a la empresa demandada, sino a los titulares de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).Asimismo, considera que no ha podido demostrarse que la empresa demandada haya inducido a los titulares de estas licencias a cometer ninguna infracción, como circular captando clientes o careciendo de hoja de ruta, y que, en el caso de que éstos hubieran incurrido en alguna infracción administrativa, no ha resultado acreditado que Cabify haya obtenido con ello ninguna ventaja frente a sus posibles competidores.